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Зеленский утвердил изменения оформления документов жителям зоны ООС

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Оформление документов переселенцам будет осуществляться центральным органом исполнительной власти.
Закон регулирует оформление документов гражданам из зоны ООС
Закон регулирует оформление документов гражданам из зоны ООС
president.gov.ua
 
Президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон об особенностях оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, в период проведения АТО/ООС, пишет пресс-служба ОП.
 
Согласно закону, гражданам, проживающим в зоне проведения АТО/ООС, документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины, оформляет центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере миграции, по месту обращения лица или его законного представителя в уполномоченные органы, осуществляющие свои полномочия на территории области, в которой проводится АТО/ООС.
 
 
Оформление таких документов гражданам, которые переселились из зоны проведения АТО/ООС, осуществляется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере миграции, по фактическому месту жительства, пребывания лица.
 
Для внесения сведений о месте жительства в документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины, граждан, которые проживают или проживали в зоне проведения АТО/ООС, может использоваться информация из Государственного реестра избирателей.
 
Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
 
Как сообщалось, еще Зеленский подписал закон, который позволит надежно контролировать цены на электрическую энергию в условиях недостаточной конкуренции на рынке.

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Теги: законы, донбасс, документы, Владимир Зеленский, переселенцы
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Источник: korrespondent.net

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