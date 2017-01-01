Зеленский утвердил изменения оформления документов жителям зоны ООС

Оформление документов переселенцам будет осуществляться центральным органом исполнительной власти.

Президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон об особенностях оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, в период проведения АТО/ООС, пишет пресс-служба ОП.

Согласно закону, гражданам, проживающим в зоне проведения АТО/ООС, документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины, оформляет центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере миграции, по месту обращения лица или его законного представителя в уполномоченные органы, осуществляющие свои полномочия на территории области, в которой проводится АТО/ООС.

Оформление таких документов гражданам, которые переселились из зоны проведения АТО/ООС, осуществляется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере миграции, по фактическому месту жительства, пребывания лица.

Для внесения сведений о месте жительства в документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины, граждан, которые проживают или проживали в зоне проведения АТО/ООС, может использоваться информация из Государственного реестра избирателей.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщалось, еще Зеленский подписал закон, который позволит надежно контролировать цены на электрическую энергию в условиях недостаточной конкуренции на рынке.

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