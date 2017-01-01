В больнице Днепропетровщины люди оказались при смерти после наркоза

Все прооперированные пациенты почувствовали себя плохо после наркоза. Одну женщину спасти не удалось.

В больнице Каменского Днепропетровской области сразу несколько пациентов оказались при смерти после анастезии, применяемой перед операциями, говорится в сюжете ТСН.

Шесть пациентов, которых оперировали, оказались на грани смерти. Причина внезапного недуга: токсическое действие неизвестного вещества, что повредила жизненно важные органы.

Одна женщина умерла. 41-летней Вите врачи провели обычное гинекологическое вмешательство без риска для жизни, но она скончалась. Операция прошла успешно, но на следующий день женщина стала вялая, потом ей стало хуже, а после обеда на "скорой" доставили в Днепр уже в критическом состоянии. Врачи говорят, что шансов спасти женщину не было.

"Диагноз - токсический шок от неизвестного вещества. Это полиорганная недостаточность. То есть сердце, печень, почки без лекарств перестают работать", - говорит главный врач областной больницы им.Мечникова Сергей Рыженко.

С одинаковыми симптомами один за одним до Днепра экстренно доставили еще шестерых пациентов. Все они также после операций.

Одна из пострадавших, 57-летняя женщина несколько дней находилась в коме. Сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации после плановой операции.

Причина внезапной болезни - токсическое действие неизвестного вещества, что повредило жизненно важные органы. Всех пациентов оперировали под общим наркозом. Именно после этого людям и стало плохо.

Под подозрение попали препараты для наркоза. Все они украинского производства. Фирма изготовитель ответила журналистам, что все выпущенные серии препарата требованиям отвечают: "За семь лет присутствия лекарственного средства на рынке Украины претензий относительно качества лекарственного средства не было. Побочных явлений, которые были зафиксированы у пациентов в одной клинической больнице. Каменское - не зарегистрировано", - сообщил производитель препарата для анастезии. Полиция изъяла медикамент для экспертизы. В больнице пока остановили все операции, а всю серию препарата для анестезии временно запретили к использованию во всех больницах. Медики требуют тщательной проверки. Своює очередь потерпевшие не знают, будут ли подавать в суд. Полиция открыла уголовное производство по ненадлежащему выполнению обязанностей медицинским или фармацевтическим работником. Впрочем, подозреваемых пока нет. Напомниим, полиция открыла уголовное производство по факту смерти женщины в одном из стоматологических центров Киева.

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