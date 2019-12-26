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Харьковчанин снимал на видео предсмертную агонию мужчины

Комментариев: 4
Подозреваемый услышал непонятные звуки во время прогулки с собаками, а когда подошел ближе, увидел умирающего мужчину.
Мужчине грозит срок за неоказание помощи
Мужчине грозит срок за неоказание помощи
Корреспондент.net
 
Житель Харькова снимал на видеокамеру телефона предсмертную агонию мужчины, вместо того, чтобы оказать ему первую медицинскую помощь,  сообщает пресс-служба полиции  области.
 
 
По данным правоохранителей, 34-летний местный житель вышел выгуливать собак в лесопосадку по проспекту Победы и услышал подозрительные звуки. Подойдя ближе, он увидел человека, который, по его мнению, вел себя неадекватно. Он снял это на видео и выложил в интернет.
 
На самом же деле в тот момент мужчина умирал. Экспертиза показала, что смерть наступила в результате острого расстройства кровообращения и острой кардиомиопатии.
 
Полиция открыла уголовное дело по статье о неоказании помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии (ч. 3 ст. 136 УК). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
 
Напомним, на оживленном перекрестке в Харькове нашли труп мужчины в авто. Предварительно, он умер от передозировки наркотиками.

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Теги: Харьков, суд, смерть, полиция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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РАЗГЕЛЬДЯЙ    26.12.2019, 23:07
Оценка:  +2
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Скорую вызвать, подходить, пытаться откачать, если не умеешь то лучшеиничего не делать, можно навредить.
Только скорая.
Boxelohos    26.12.2019, 23:06
Оценка:  -1
Boxelohos
Лови тролляку! бессмертный ботополк антибеса орудует на бигмире. читать их высеры бессмысленно, так как это проплаченные рашкой боты, которые пишут сотни дешевых комментов эти тролли сидят на зарплате, продавая совесть
ЗовПрироды    26.12.2019, 22:17
Оценка:  +3
ЗовПрироды
Этого урода надо закрыть пожизненно в дурке. Такие люди на свободе социально опасны.
CasperW    26.12.2019, 22:48
Оценка:  +1
CasperW
в рашку отпрвить
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