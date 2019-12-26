Харьковчанин снимал на видео предсмертную агонию мужчины

Подозреваемый услышал непонятные звуки во время прогулки с собаками, а когда подошел ближе, увидел умирающего мужчину.

Житель Харькова снимал на видеокамеру телефона предсмертную агонию мужчины, вместо того, чтобы оказать ему первую медицинскую помощь, сообщает пресс-служба полиции области.

По данным правоохранителей, 34-летний местный житель вышел выгуливать собак в лесопосадку по проспекту Победы и услышал подозрительные звуки. Подойдя ближе, он увидел человека, который, по его мнению, вел себя неадекватно. Он снял это на видео и выложил в интернет.

На самом же деле в тот момент мужчина умирал. Экспертиза показала, что смерть наступила в результате острого расстройства кровообращения и острой кардиомиопатии.

Полиция открыла уголовное дело по статье о неоказании помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии (ч. 3 ст. 136 УК). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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