Ермак назвал дату подписания договора по транзиту
Украина и Россия намерены подписать контракт по транзиту газа уже на этих выходных. Об этом сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак, передает ТСН.
Переж этим, по его словам, Украина и Россия должны согласовать ряд документов, в том числе и об отказе от исков друг к другу.
Отметим, что речь идет о пятилетнем соглашении на транзит газа в Европу с возможностью дальнейшего продления. В Офисе президента уверены, что Украина от такого контракта только выиграет.
"Мы действительно получаем на очень хороших условиях транзитный контракт", - заявил Ермак.
Напомним, Украина и Россия договорились отказаться от всех судебных споров, кроме одного, по которому решение уже вынесено. По нему РФ согласилась выплатить почти 3 миллиарда долларов. При этом официально соглашения еще не подписаны.
В частности, Украина отказалась от арбитража на 12,2 млрд долларов. Как заявил министр энергетики Алексей Оржель, выиграть данное разбирательство было бы очень трудно. Украина заработает больше на транзите, подсчитали в Минэнерго.
Также ожидается, что Украина и РФ урегулируют вопрос о решении Антимонопольного комитета на 172 млрд грн.
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