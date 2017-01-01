Ермак назвал дату подписания договора по транзиту

Украина и Россия могут подписать контракт по транзиту газа еще до Нового года, сообщил помощник Зеленского.

Украина и Россия намерены подписать контракт по транзиту газа уже на этих выходных. Об этом сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак, передает ТСН.

Переж этим, по его словам, Украина и Россия должны согласовать ряд документов, в том числе и об отказе от исков друг к другу.

Отметим, что речь идет о пятилетнем соглашении на транзит газа в Европу с возможностью дальнейшего продления. В Офисе президента уверены, что Украина от такого контракта только выиграет.

"Мы действительно получаем на очень хороших условиях транзитный контракт", - заявил Ермак.

Напомним, Украина и Россия договорились отказаться от всех судебных споров, кроме одного, по которому решение уже вынесено. По нему РФ согласилась выплатить почти 3 миллиарда долларов. При этом официально соглашения еще не подписаны.

В частности, Украина отказалась от арбитража на 12,2 млрд долларов. Как заявил министр энергетики Алексей Оржель, выиграть данное разбирательство было бы очень трудно. Украина заработает больше на транзите, подсчитали в Минэнерго.

Также ожидается, что Украина и РФ урегулируют вопрос о решении Антимонопольного комитета на 172 млрд грн.

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