Гончарук призвал сообщать о нелегальных игровых залах на горячую линию

Правительство открыло горячую линию для обращений граждан. Премьер-министр обещает реагировать на сообщения оперативно.

Премьер просит сообщать на горячую линию о нелегальном игровом бизнесе прес-служба Кабміну

Украинцев призывают сообщать о нелегальном игорном бизнесе на горячую телефонную линию 1545, о чем стало известно в Telegram-канале премьер-министра Алексея Гончарука.

"За один день мы закрыли 5,3 тыс. нелегальных игровых залов по всей Украине. Но если вы стали свидетелями того, как некоторые игорные залы возобновили работу - прошу обращаться на правительственную горячую линию по номеру 1545, избрав категорию 5", - написал глава правительства.

Гончарук добавил, что Кабмин намерен оперативно реагировать на эти обращения.

Как известно, накануне Национальная полиция возбудила 250 уголовных дел по обнаруженным фактам нелегального игорного бизнеса.

Напомним, в МВД заявили о закрытии всех игорных заведений . Правоохранители пресекли деятельность всех известных игорных заведений, но они могут возобновить деятельность.

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