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Гончарук призвал сообщать о нелегальных игровых залах на горячую линию

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Правительство открыло горячую линию для обращений граждан. Премьер-министр обещает реагировать на сообщения оперативно.
Премьер просит сообщать на горячую линию о нелегальном игровом бизнесе
Премьер просит сообщать на горячую линию о нелегальном игровом бизнесе
прес-служба Кабміну
 
Украинцев призывают сообщать о нелегальном игорном бизнесе на горячую телефонную линию 1545, о чем стало известно в Telegram-канале премьер-министра Алексея Гончарука.
 
"За один день мы закрыли 5,3 тыс. нелегальных игровых залов по всей Украине. Но если вы стали свидетелями того, как некоторые игорные залы возобновили работу - прошу обращаться на правительственную горячую линию по номеру 1545, избрав категорию 5", - написал глава правительства.
 
Гончарук добавил, что Кабмин намерен оперативно реагировать на эти обращения.
 
Как известно, накануне Национальная полиция возбудила 250 уголовных дел по обнаруженным фактам нелегального игорного бизнеса.
 
Напомним, в МВД заявили о закрытии всех игорных заведений. Правоохранители пресекли деятельность всех известных игорных заведений, но они могут возобновить деятельность.

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Теги: игорный бизнес, казино, лотерея, Кабмин Украины, Алексей Гончарук
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Хюндай    26.12.2019, 23:25
Оценка:  0
Хюндай
Новый игровой автомат "телефон"
ВосставшийИзБана    26.12.2019, 23:03
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Опять на стукачей полагаются. А самим слабо?
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