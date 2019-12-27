В ГПУ объяснили возврат подозрений по делу об угрозах президенту

Проекты подозрений Федыне и Звиробий вернули ГБР для устранения недостатков и проведения следственных и процессуальных действий.

Генеральная прокуратура вернула в Госбюро расследований сообщение о подозрении нардепу Софие Федыне и военнослужащей Марусе Звиробий для устранения недостатков. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что проект сообщения о подозрении Федыне и Звиробий, предусмотренный частью 2 статьи 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору) и частью 1 статьи 346 (угроза убийством, причинением вреда здоровью в отношении президента Украины) УК, вернули ГБР для устранения недостатков и проведения необходимых следственных и процессуальных действий.

"По результатам обработки указанного процессуального документа выявлен ряд противоречий и нарушений требований Конституции Украины, Уголовно-процессуального кодекса Украины, законов Украины О статусе народного депутата Украины, О Регламенте Верховной Рады Украины", - говорится в сообщении.

В ГПУ указали, что с 29 ноября 2019 года и до сих пор следователи ГБР не устранили недостатки.

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