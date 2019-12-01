В ВСУ анонсировали резкое увеличение сержантского состава

Количество подготовленных сержантов в 2020 году составит 7730, что на две тысячи больше, чем это было в текущем году.

В следующем году в ВСУ планируют подготовить на две тысячи больше сержантов, чем это было в текущем году, и довести их количество до 7730. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщило АрміяInform со ссылкой на Главное управление персонала Генштаба ВСУ.

Отмечается, что в 2019 году профессиональными сержантами стали более 5800 военнослужащих.

"Из 7730 сержантов, которых планируется подготовить в следующем году, 457 станут инструкторами", – говорится в сообщении.

Для профессиональной подготовки военных в украинской армии создана сеть учебных центров, колледжей и центров подготовки сержантского состава, которые по структуре, функциям и задачам тождественны соответствующим учреждениям в странах НАТО.

Система подготовки сержантов в Украине предусматривает многоуровневость по образцу армий НАТО. Программы курсов обеспечивают базовый, средний, повышенный и высокий уровни. Каждый из них предусматривает два этапа: подготовку командира-лидера, а также профессиональную выучку согласно роду войск, виду ВСУ сил и военно-учетной специальности.

Кроме этого, украинские сержанты постоянно проходят подготовку в иностранных военных учебных заведениях и учебно-тренировочных центрах. Среди них можно отметить школы НАТО в Обераммергау (ФРГ), ВС Швейцарии, Литвы, Латвии, Польши, а также две академии вооруженных сил США.

В Генштабе назвали главный приоритет ВСУ

Ранее сообщалось, что войска ПВО в 2019 году провели рекордное количество учений. Отмечается, что 2019 стал рекордным по количеству, качеству и масштабам задействованных в учениях ПВО войск.

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