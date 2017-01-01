Дело об убийстве Кирилла Тлявова передали в другой суд

В Переяслав-Хмельницком рассматривать дело об убийстве пятилетнего ребенка больше невозможно. Материалы передали в Киев.

Материалы дела относительно убийства пятилетнего Кирилла Тлявова были направлены в Киевский апелляционный суд для определения подсудности дела. Соответствующее решение вечером в четверг, 26 декабря, принял Переяславский районный суд, сообщает Громадське.

Отмечается, что Переяславский райсуд не рассматривал продление меры пресечения подозреваемым в убийстве мальчика - рассматривались только вопросы отвода двух судей.

Сначала судья Игорь Опанасюк удовлетворил ходатайство об отводе судьи Ярославы Керекез, а потом сам взял отвод, потому что дружит с одним из подозреваемых полицейских Владимиром Петровцом.

В итоге суд решил направить материалы дела в Киевский апелляционный суд, который должен определить подсудность.

Отмечается, что продолжить рассмотрение в Переяслав-Хмельницком невозможно, потому что это могли делать только двое судей - Опанасюк и Керекез, которых отвели.

Напомним, 31 мая двое полицейских отдыхали и употребляли алкоголь во дворе частного сектора в Переяславе-Хмельницком Киевской области. Во время отдыха мужчины договорились пострелять по металлическим банкам из огнестрельного оружия.

Позже оказалось, что пуля попала в 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, который находился в соседнем дворе. Ребенок умер в больнице. Полицейские были задержаны.

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