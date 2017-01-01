На Донбассе ранен военный

В ходе вражеских обстрелов в четверг один украинский военный получил ранение. С начала текущих суток произошел один обстрел.

В течение минувших суток на Донбассе зафиксировано 17 обстрелов, один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщает пресс-центр Штаба ООС.

"Вчера, 26 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сепаратисты применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Обстрелы велись рядом с Невельським, два раза неподалеку Красногоровки, Васильевки, Авдеевки, Старогнатовки, Водяного и Лебединского. Также обстрелы зафиксированы рядом с Пивденным, в районе населенного пункта Новгородское, недалеко от Крымского, Троицкого, Старого Айдара, Травневого, в районе населенного пункта Шумы и неподалеку Орехового.

С начала текущих суток зафиксирован один обстрел из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета возле Гладосового. Потерь с украинской стороны нет.

Напомним, за сутки 25 декабря в зоне ООС зафиксировали 12 обстрелов. У ВСУ день прошел без потерь.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet