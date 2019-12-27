На Донбассе вынесли приговор организатору псевдо-референдума "ДНР"

Следствие доказало, что женщина руководила организацией "референдума" сепаратистов в селе Опытное в 2014 году.

Женщину-организатора незаконного "референдума" в Донецкой области в 2014 году приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком один год. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Артемовским горрайонным судом объявлен обвинительный приговор 51-летней жительнице Бахмутского района, совершившей уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 110 УК Украины, то есть умышленные действия с целью изменения пределов территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в мае 2014 года злоумышленница дала добровольное согласие на участие в подготовке и проведении на территории Бахмутского района так называемого референдума относительно самостоятельности "ДНР".

Отмечается, что женщина, находилась на посту председателя так называемой избирательной комиссии в селе Опытное. Она руководила действиями подчиненных членов комиссии, выдавала бюллетени для голосования и списки избирателей, а также организовала составление и подписание протокола о результатах ложного волеизъявления граждан.

За совершение этого преступления женщина приговорена к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в один год.

Напомним, на Донбассе мужчину осудили на три года условно за организацию "референдума" в "ЛНР".

Также сообщалось, что "верховный суд ДНР" приговорил к 17 годам лишения свободы мужчину из Донецка, подозреваемого в работе на спецслужбы Украины.

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