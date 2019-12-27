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Выходные в январе 2020: сколько будем отдыхать

Комментариев: 1
В январе украинцев ожидает сразу два трехдневных уик-энда. Некоторые дополнительные выходные придется отработать.
Выходные в январе 2020 в Украине
Выходные в январе 2020 в Украине
foodandmood.com.ua

В январе 2020 года будет 21 рабочий день и 10 выходных. Новый год в 2020 году приходится на среду. Он является Государственным праздником и будет выходным.

Также Кабмин посоветовал сделать выходными днями также 30 и 31 декабря - понедельник и вторник.

На тех предприятиях, где эти дни будут выходными появится первый четырехдневный уик-энд. Но 30 и 31 декабря придется отработать в предшествующие субботы.

 
 

Христианское Рождество 7 января приходится на вторник и также будет выходным.

В Кабмине предложили не работать также 6 января. Так в календарях украинцев еще раз появятся четыре выходные кряду. Шестое января придется отработать в субботу, 11 января.

Ранее диетолог развеяла мифы о питании за новогодним столом.

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Теги: Украина, праздники, Новый год, Рождество, выходные, новогодние праздники, отработка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
nazareth_fed    27.12.2019, 10:05
Оценка:  0
nazareth_fed
Уважаемые авторы, прошу исправить ошибку. В ночь с 6 на 7 января не Христианское Рождество, а Рождество по московскому обряду. Христианское Рождество (Православное по греческому обряду и Католическое по Римскому обряду) во всем мире празднуется в ночь с 24 на 25 декабря. Что было и в царской Расеи.
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