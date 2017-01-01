Итоги 26 декабря: Снижение курса гривны и война с АЗС

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Правительство объявило войну нелегальным АЗС

Кабинет министров распорядился закрыть все нелегальные автомобильные заправочные станции до 9 января.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, теперь АЗС будут работать по лицензиям.

Гривна подешевела впервые за месяц

Национальный банк Украины на 27 декабря ослабил гривну на четыре копейки – до 23,29 гривен за доллар.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 100 долларов США – 2329,2885 гривны; 100 евро – 2580,8517 гривны.

При этом на межбанковском валютном рынке курс доллара вырос на 28 копеек до 23,45-23,53 гривны. А евро подорожало на 31 копейку до 26,01-26,09 гривны.

В Верховной Раде подписали меморандум по рынку земли

Представители фракций и депутатских групп в парламенте подписали меморандум о рынке земли.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия отметил, что 4500 поправок, поданных к законопроекту о земле, парализуют работу Верховной Рады, если их рассматривать согласно регламенту. Чтобы разблокировать процесс парламентарии решили продолжить общение.

Нафтогаз перевел в бюджет 13 миллиардов гривен

Нафтогаз досрочно перечислил в бюджет 8,5 миллиарда гривен дивидендов и 4,5 миллиарда гривен других налоговых платежей.

Как уточнил глава правления компании Андрей Коболев, с начала года группа Нафтогаз заплатила более 103,8 миллиарда гривен налогов и дивидендов, чем обеспечила госбюджету наибольшую долю поступлений.

Нацбанк побил рекорд по покупке валюты за день

Национальный банк впервые за 13 месяцев провел валютный аукцион.

Фактический объем удовлетворенных заявок субъектов рынка по результатам аукциона составил 230 миллионов долларов. При этом по итогам дня чистая покупка валюты составила 700 миллионов долларов, поскольку после завершения аукциона также была проведена интервенция по единому курсу через функционал Matching.

Власти Ливии запросили военную поддержку у Турции

Международно признанное правительство национального согласия Ливии официально запросило у Турции военную поддержку.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намерен отправить армию в поддержку президента Ливии, который борется с генералом Халифой Хафтаром. Он попросил парламент страны поддержать данное решение.

Умерла актриса Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни скончалась Галина Волчек − российская актриса, режиссер, народная артистка СССР. Она 30 лет руководила театром Современник.

По информации СМИ, Волчек умерла от отека головного мозга и легких.

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