Три города на Луганщине до сих пор без воды

Водоснабжение отсутствует в части Лисичанска, в Приволье и Новодружеске. Больше 5 тысяч людей также остались без отопления.

Часть Лисичанска и еще два города на Луганщине - без воды из-за аварии Корреспондент.net

В Луганской области произошел прорыв трубопровода, из-за чего около 23 тысяч людей остались без водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в пятницу, 27 декабря.

"По состоянию на 7:00 27 декабря электроснабжение семь насосных станций ЛКСП Лисичанскводоканал, которые были отключены 24 декабря из-за задолженности за потребленную электроэнергию, восстановлено. При повышении давления в сети произошел порыв трубопровода диаметром 600 мм, в результате чего без водоснабжения остается часть г. Лисичанск, г. Приволье и г. Новодружеск (около 23 тыс. абонентов) ", - сказано в сообщении.

Из-за недостатка воды в системе приостановлена работа котельной в Лисичанске, поэтому без теплоснабжения остаются 110 жилых домов (около 5 тыс. 200 абонентов), три детских сада, три школы, три учебных и пять медицинских заведений.

Прорыв ремонтирует аварийная бригада, но в случае необходимости будет осуществляться подвоз воды.

Напомним, 24 декабря сообщалось о том, что на Луганщине более 80 тысяч человек остались без водоснабжения. Также воду отключили в 35 учебных и 25 лечебных учреждениях. Это связано с задолженностью Лисичанскводоканала за потребленную электроэнергию.

Накануне стало известно, что в Лисичанске восстанавливается водоснабжение. В Лисичанске и городах-спутниках начали возвращать водоснабжение после заявления руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации.

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