Куда пойти в Киеве на Новый год 2020

Афиша мероприятий на 29 декабря 2019 года - 1 января 2020 года. В связи с новогодними праздниками у украинцев будут четырехдневные каникулы.

Праздничные мероприятия начались еще 14 декабря, но именно в предстоящий уик-энд их количество традиционно возрастает. Киевлянам и гостям столицы будет куда сходить, чтобы весело и с пользой провести праздничные дни с семьей и друзьями.

Korrespondent.net расскажет, куда пойти в Киеве на выходные 29 декабря 2019 года - 1 января 2020 года. В столице запланировано множество концертов и перформансов, все они приурочены к празднованию Нового года 2020. Продолжает функционировать "Різдвяна країна на ВДНГ" и "Різдвяна фабрика мрій", Новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей "Легенды Поднебесной". В эти выходные проводят новогодние представления для детей, которые, впрочем, будут длиться вплоть до середины января.

Непосредственно новогоднюю ночь можно встретить не дома за праздничным столом, а возле главной елки страны на Софийской площади либо на любой другой уличной локации. В самых известных клубах столицы пройдут новогодние вечеринки с праздничной программой и изысканным меню.

Зимова Країна на ВДНГ

Зимова Країна на ВДНГ / фото: ufest.in.ua

“Зимова країна” открыла свои двери уже пятый год подряд. Тематический парк-фестиваль стал традицией для киевлян и гостей столицы. Посетить его можно до 1 марта 2020 года. В этом году территорию значительно расширили, добавили уникальные локации для взрослых и детей. Здесь разместили огромный каток под открытым небом, ярмарку “Корпорация подарков” с фудкортами, один из которых - “Баварский дворик” находится в теплом закрытом помещении.

Среди развлечений: тюбинговые горки, экстремальные аттракционы и веревочный парк на деревьях, тропическая ферма “Планета бабочек”, контактный зоопарк Animal Park, специальная серия кинопоказов и квестов от “Центра семейного досуга Teleport 360” и многое другое. Функционирует “Замок ледовых скульптур”, тематика в этом году посвящена мультфильму “Мавка. Лісова пісня”.

В новогоднюю ночь на ВДНГ ожидается грандиозная праздничная программа, начиная от дискотеки 80-х и заканчивая всевозможными розыгрышами и конкурсами. Начало в

Где: Киев, М. Выставочный центр, Национальный Экспоцентр Украины, павильон 2, пр. Академика Глушкова, 1

Стоимость: от 100 грн.

Різдвяна Фабрика Мрій

Різдвяна Фабрика Мрій / фото: life.pravda.com.ua

“Різдвяна Фабрика” продлится до 19 января. Здесь изготавливают стеклянные елочные игрушки. Под настоящую фабрику, городок с реалистичными декорациями переоборудовали огромный павильон. Посещение фабрики превращается в занимательную интерактивную игру. По легенде на производстве работают сказочные эльфы, которые исполняют желания из новогодних писем.

Но есть на фабрике отдельная комната, где хранятся письма с мега-желаниями, такими как полет на Марс, о мире во всем мире, о чистой планете. Эти желания раньше откладывали, но вскоре мечты детей планируют исполнить. Каждый ребенок получает возможность сделать свою новогоднюю игрушку-мечту и повесить ее на праздничную елку. Начало в 10.00.

Где: Киев, М. Выставочный центр, Национальный Экспоцентр Украины, павильон 2, пр. Академика Глушкова, 1

Стоимость: 200 грн.

Winterra. Легенда казкового краю

Winterra. Легенда казкового краю / фото: zyma.vdng.ua

С 12 декабря на территории ВДНГ проходит шоу нового формата 5D, которое подготовили создатели спектаклей прошлых лет “Вартові Мрій” и “Дім Таємничих Пригод”. Для зрителя приготовили драйвовые танцевальные и акробатические номера и все это в сопровождении динамичной музыки и песен, которые исполняются вживую.

Над хореографией в постановке работал известный мастер - Константин Томильченко, а музыкальным сопровождением занимался Юрий-Юркеш Юрченко. Сюжет постановки проходит в сказочной стране Winterra, где воплощаются в жизнь самые сокровенные мечты и желания.

Где: Киев, М. Выставочный центр, Национальный Экспоцентр Украины, концерт-холл ВДНГ, пр-т Академика Глушкова, 1

Стоимость: 390-2499 грн

Новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей

Новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей / фото: gloss.ua

Фестиваль "Легенды Поднебесной" продолжится до 2 февраля. В прошлом году Фестиваль уже гостил в Киеве, но в этот раз на Певчем поле разложили более 30 новых световых инсталляций. Организаторы фестиваля не забыли о детях и построили на территории парка резиденцию Деда Мороза. Малыши на месте могут написать письмо Деду Морозу со списком подарков. Каждого посетителя жилища Деда Мороза угостят имбирным пряником. Работает фудкорт, где можно попробовать китайскую еду, будет также возможность закупиться подарками на ярмарке сувениров, посетить тематические мастер-классы. Начало в 16.00

Где: Киев, М. Арсенальная, Певчее поле, ул. Лаврская, 33

Стоимость: 160-200 грн

Новый год 2020 на Подоле

Новый год 2020 на Подоле / фото: www.ufest.in.ua

В старом центре столицы, на Контрактовой площади, с середины декабря функционирует традиционный новогодний городок. Ежегодно тематика декора зимнего городка - разная. В этом году его украсили в стиле опошнянской керамики. Гости смогут посетить новогоднюю ярмарку, где будут продавать вкусности и сувениры.

Также всей семьей можно покататься на катке под открытым небом, съехать с большой горки, подкрепиться на фудкорте, сфотографироваться в фотозоне. Деткам предлагают заглянуть в Резиденцию святого Николая и пообщаться с ним. Начало в 10.00.

С 29 декабря по 1 января на Подоле будут проходить новогодние концерты известных групп и исполнителей, розыгрыши и другие развлечения для всей семьи. На новогоднюю ночь запланированы грандиозные гуляния.

Где: Киев, М. Контрактовая площадь, Контрактовая площадь

Стоимость: вход свободный

Новый год 2020 на Софии

Новый год 2020 на Софии / фото: kyivmaps.com

Праздничный городок на самой новогодней площади Киева - Софийской функционирует еще с 14 декабря, но не все киевляне успели его посетить. В этом году городок украсили по мотивам сказки “Щелкунчик”. Площадь и ее окрестности поделили на четыре королевства: Королевство подарков (ярмарка), Королевство вкуса (фудкорт), Королевство развлечений (анимация, аттракционы, инсталляции, конкурсы и раздача подарков) и Королевство лайков (масса уникальных фотозон). Чтобы добраться от одного королевства к другому, необходимо сесть на сказочный рождественский экспресс. Традиционно, на Софийской площади установили главную елку страны. В этом году новогоднее дерево украсили 800 тематических игрушек.

Изюминка новогоднего городка - интерактивное представление “Лапландия 360”. Это уникальное действие, когда зритель благодаря голографическим проекциям, анимацией, звуковыми и световыми эффектами полностью погружается в сюжет. Демонстрации проходят в специально оборудованном пространстве площадью 150 кв.м. Начало в 10.00.

31 декабря

Где: Киев, М. Майдан Независимости, Софийская площадь

Стоимость: вход свободный, билеты на шоу “Лапландия 360” - 190 - 250 грн

Йоль. Страна магии Офис святого Николая

Йоль. Страна магии Офис святого Николая / фото: kp.ua

До 20 января в парке Шевченко будет функционировать Йоль - уникальный праздничный городок. Центральное место здесь занимает новогодняя елка, Гостям также предлагают посетить Капище Силы, Дома Шамана, Дом Гадалки, Дом Друида, Дом Травницы, Зеркало Йоль, Офис святого Николая, фудкорт возле сцены. Каждый из малышей, кто заглянет в Офис святого Николая и напишет письмо святому Николаю, получит пряник от эльфов. Кроме того, у детей будет возможность смастерить пряничный домик, сфотографироваться со святым, выпить фруктовый чай, поучаствовать в квесте. В парке Шевченко залили каток, где можно покататься совершенно бесплатно. Начало в 10.00.

Где: Киев, М. Университет, Парк Шевченко, ул.Терещенковская, 24

Стоимость: посещение Офиса святого Николая - 180 грн.

Тайны новогодних игрушек

Тайны новогодних игрушек / фото: life.bodo.ua

С 22 декабря и до 7 января родители вместе с детьми могут посетить главную “елку” страны во Дворце “Украина”. В этом году для детей подготовили представление в виде мюзикла, постановкой которого занимались известные хореографы Александр Лещенко и Лина Верес, руководители театра танца “Форсайт”. Новогодний мюзикл насыщен акробатическими и танцевальными номерами, есть итерактивы со зрителями.

По сюжету детям предлагают узнать, чем заняты весь год новогодние игрушки, как они готовятся к моменту, когда их повесят на елку. Герои живут в своем сказочном мире, и детям смогут окунуться в него с головой. Перед представлением, в фойе, детей будут развлекать аниматоры. Начало представлений 29-30 декабря в 11.00, 14.00, 17.00.

Где: Киев, М.Дворец Украина, НДИ Украина, ул.Большая Васильковская, 103

Стоимость: 250-600 грн

Happy New Year in Fairmont

29-30 декабря деток приглашают окунуться в волшебный мир Диснея. и подготовили уникальное представление с грандиозными декорациями, достигающими 4-х метров в высоту. События происходят в величественном замке, в котором живут любимые персонажи: Бэлль и Аврора в компании принца; Микки Маусы; Анна и Эльза из «Холодного сердца»; отважные супергерои; куколки LOL; Жасмин и Алладин; Дед Мороз и Снегурочка и другие.

В персонажей правдоподобно перевоплощаются 15 актеров. В программе шоу: танцевальные флэш-мобы, хороводы и песни со всеми героями, зажигательная дискотека с бумажным шоу. Также для детей подготовили интерактивные зоны с аттракционами, beauty-зоны, зоны с аква-гримом, глиттер и флеш-тату, мастерклассы, сертификаты на индивидуальную фотосессию в резиденции сказки, почту Дедушки Мороза, где каждый сможет написать письмо и получит обратную связь, указав свой настоящий адрес. Начало в 15.30, 19.00

Где: Киев, М. Почтовая площадь, Fairmont Grand Hotel, ул.Набережно-Крещатицкая, 1

Стоимость: 920-1120 грн

Дед Мороз в Королевстве Шоколада

Дед Мороз в Королевстве Шоколада / фото: tickethunt.net

29-30 декабря в Октябрьском дворце пройдет спектакль для детей 3-12 лет. В программе мероприятия, которое организовывается уже в седьмой раз: новогоднее шоу, парк сказочных фотозон от театра эклектики Sherliz_theater, конкурсы и различные мастер-классы за полчаса до начала представления. Согласно сюжету, зрители вместе с Дедом Морозом побывают в гостях у Королевы Камелии, в Деревне Пряников, где их встретит Пряничный Эльф, в Королевстве Шоколада. Начало в 10.30, 13.30, 15.30

Где: Киев, М.Майдан Незалежности, МЦКИ “Октябрьский дворец”, Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Стоимость: 120-450 грн

Christmas Dreams

Christmas Dreams / фото: tickethunt.net

29-30 декабря световое театрализованное интерактивное шоу пройдет в отеле Premier Palace. Программа насыщена спецэффектами, а сюжет не оставит равнодушными ни одного зрителя. Новогодние представления для детей проходят в Premier Palace ежегодно, а в 2019-м зрители отправятся в страну королевы Морок, чтобы спасти Рождество. Тролли вместе с королевой украли мечты и подарки у всех детей на Земле. Вернуть их может только девочка Алиса, а помогать ей будут Санта, эльфы и зрители. Начало в 11.00, 13.30, 16.00.

Где: Киев, М. Университет, Premier Palace Hotel. Софиевский Гранд холл, б-р Тараса Шевченко, 7/29

Стоимость: 300-500 грн

Новогоднее шоу Waterland

Новогоднее шоу Waterland / фото: youtube.com

С 25 декабря и до 5 января в МВЦ будет проходить феерическое новогоднее водное шоу для всей семьи. В программе сложные и опасные номера оригинальных жанров. Для подготовки шоу использовали самое современное оборудование, 24-метровые фонтаны, бассейн со 170 тоннами воды, световые и звуковые эффекты, LED-экраны. Зрителя поразит сцена-трансформер, которая сменяет водную гладь на тысячу фонтанов, аква-балет и лазерное шоу. Начало в 10.30, 14.30, 18.00.

Где: Киев, М. Левобережная, МВЦ, пр-т Броварской, 15

Стоимость: 350-750 грн

Новогодние хиты

Новогодние хиты / фото: youtube.com

29 декабря знаменитые джазовые музыканты Павел Игнатьев и Катико Пурцеладзе предлагают оказаться в сказке и душевно провести вечер с любимым человеком или с семьей. Двухчасовое выступление состоит из праздничных хитов, которые известны нам из детства. Зрители услышат знаменитый “Щедрик”, музыку из новогодних фильмов, авторские композиции коллектива. Дополнением музыкального вечера станет художественная водная анимация в исполнении Ангелины Золотой. Начало в 19.00

Где: Киев, М. Хрещатик, Национальная музыкальная академия Украины имени П. И. Чайковского, ул. Архитектора Городецкого, 1-3/11

Стоимость: 150-550 грн

Щелкунчик. Новая старая сказка

Щелкунчик. Новая старая сказка / фото: http://edinstvennaya.ua/

29-30 декабря взрослые вместе с детьми могут посетить мировую премьеру рождественского балета-феерии. Сказка о Щелкунчике во многих странах считается символом Рождества. “Щелкунчик. Новая старая сказка” - уникальное прочтение всем известной сказки, ведь использован современный подход к классическому балету, участвуют фокусник-иллюзионист, воздушные гимнасты и танцовщики ансамбля Вирского, использован 3D-мапинг, пиротехника и другие современные спецэффекты. Костюмы и декорации к представлению подготовила известный фэшн и шоу дизайнер - Анжела Лисица. Начало в 20.00

Где: Киев, М.Майдан Незалежности, МЦКИ “Октябрьский дворец”, Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Стоимость: 250-2500 грн

Новогодняя сказочная одиссея

Новогодняя сказочная одиссея / фото: kiev.detivgorode.ua

30 декабря состоится новогодний спектакль для детей в Доме Архитектора. По сюжету в преддверие Нового года случилось чудо, пришел в гости Святой Николай, родители вдруг превратились в пиратов, и все вместе вы отправляетесь в незабываемое путешествие. Собственными глазами путешественники увидят гигантских драконов, побывают в гостях у повелителей океанов, подружатся с мегамонстром.

Представление отличается интересным, увлекательным и поучительным сюжетом. В спектакле участвуют профессиональные актеры, акробаты, каскадеры, ростовые куклы. Для постановки использовали современные 3D декорации, спецэффекты, яркие костюмы. В стоимость билета включен сладкий подарок. Начало в 10.00, 12.00, 14.00

Где: Киев, М. Майдан Независимости, Дом Архитектора, ул.Бориса Гринченко, 7

Стоимость: 220-270 грн

Happy new year

Happy new year

31 декабря, на пороге Нового года, можно получить настоящее эстетическое удовольствие на концерте классической музыки от GOLD OCHESTRA SOUND. На концерте прозвучат лучшие и самые известные новогодние композиции в исполнении Альберта Лукашова, Дины Лобур и итальянской примы Катерины Руссо. В программе: вальс “Маскарад” Хачатуряна, полька Штрауса, песня Джудитты Легара, “Влюбленный солдат” Канио, ария Сильвы Кальмана, Сan`t take my eyes of you Синатры, “Одинокий пастух” Морриконе, “Ноктюрн” Бабаджаняна, и многое другое. Начало в 18.30

Где: Киев, М. Кловская, Конгресс-холл отеля Президент, ул. Госпитальная, 12

Стоимость: от 600 грн

За пять часов до Нового Года

За пять часов до Нового Года / фото: tickethunt.net

31 декабря пройдет традиционный новогодний концерт, где прозвучат самые яркие композиции Штрауса, Чайковского, Леонтовича в исполнении Национального оркестра народных инструментов под управлением главного дирижера, народного артиста Украины Виктора Гуцала. Европейская традиция новогодних концертов была заложена дирижером Клеменсом Краусом еще в 1939 году. В Украине подобный концерт пройдет в третий раз. Начало в 19.00.

Где: Киев, М.Майдан Незалежности, МЦКИ “Октябрьский дворец”, Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Стоимость: 400-730 грн.

Главная Новогодняя ночь страны 2020

Главная Новогодняя ночь страны 2020 / фото: www.rbc.ua

31 декабря новогоднюю ночь можно встретить с актерами “Квартал 95” Евгением Кошевым и Степаном Казаниным, Олей Поляковой и другими звездами, имена которых держатся в секрете. Для гостей подготовили отдельно взрослую и детскую программу, элитные угощения и напитки. Организаторы обещают веселую праздничную атмосферу с сюрпризами, экспромтами и общением со звездами. За детьми до 2-х лет будут присматривать воспитатели, а развлекать аниматоры. Начало в 21.00

Где: Киев, КВЦ Парковый, ул. Парковая дорога, 16а

Стоимость: 8000-20000 грн

Новогоднее варьете

Новогоднее варьете / фото: life.bodo.ua

31 декабря предлагают провести новогоднюю ночь в стиле варьете, ведущий программы - Сержио Куницын. Развлекать гостей будет кавер-бенд ULTRAMARINE girls band и варьете “Ройаль”. По мнению организаторов, варьете - идеальное сопровождение новогодней ночи. В эту ночь прозвучат любимые песни в уникальной артистической, иногда юмористической, аранжировке. Праздничный стол не обойдется без деликатесов и “обязательного” меню. Начало в 22.00

Где: Киев, М. Вокзальная, Caribbean Club, ул. Симона Петлюры, 4

Стоимость: 4600-6900 грн

Новогодний Freedom Hall

Новогодний Freedom Hall / фото: freedomhall.kiev.ua

31 декабря, в новогоднюю ночь, гости превратятся в участников уникального иммерсивного шоу-приключения с Алисой и другими персонажами произведений Льюиса Кэролла. Freedom Hall приготовил для новогодней ночи нестандартный сценарий, интерьеры, фотозоны, танцпол, конфетти, фейерверки, праздничное меню, педагогов і воспитателей для маленьких гостей. Актеры, хореографы, музыканты помогут стать частью сказочного мира, чтобы новогодняя ночь стала незабываемой. Начало в 21.30.

Где: Киев, М. Почайна, Freedom Hall, ул.Кирилловская, 134

Стоимость: 3000-6000 грн