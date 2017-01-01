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Мокрый снег, пасмурно, никакого мороза. Прогноз на пятницу 27 декабря.

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В Украине дожди.
Прогноз погоды в Украине
Прогноз погоды в Украине
meteo.gov.ua

В пятницу, 27 декабря, погода в Украине будет преимущественно дождливой. В Киеве ожидается дождь с мокрым снегом, облачно, а также “плюсовая“ температура. Такая же ситуация ожидается на большей части территории Украины. Об этом говорят данные Укргидрометцентра

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В центре Украины облачно, ожидается снег с дождем. Температура воздуха ночью и днем будет одинаковой +2…+4 градуса.

На востоке Украины, ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха ночью и днем от +1 до +5 градусов.

На севере Украины облачно, пройдет снег с дождем. Температура воздуха ночью и днем также будет одинаковой +1…+4 градуса. 

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На юге Украины пасмурно, ожидается снег с дождем. Температура воздуха ночью +2…+5 градусов, днем +3…+7 градусов.

На западе Украины облачно, небольшой снег, днем небольшой снег с дождем. Температура воздуха ночью в западных регионах составит 0…-5 градусов, днем +2…-3 градуса. В Карпатах ночью снег, днем небольшой снег, температура ночью -5…-10 градусов, днем -5…-10 градусов.

Напомним, ранее в Карпатах заметили брокенского призрака

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Теги: Погода, Украина, Дожди
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