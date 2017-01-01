Как успеть купить подарки до боя курантов: 4 главных лайфхака

Существует несколько рекомендаций, значительно облегчающих выбор и ускоряющих покупку новогодних подарков.

До всеми любимого праздника остаются считанные дни. Поэтому желательно вовремя завершить все дела и обязательно успеть купить всем полезные и практичные подарки. При этом важно учитывать возраст и интересы людей, для которых готовите презенты.

А также – воспользоваться полезными советами, чтобы предновогодний шопинг стал комфортным и выгодным.

№1. Выбирайте в одном магазине или ТРЦ

Идеальный вариант во всех отношениях. Во-первых, нет необходимости ездить по всему городу и тратить время на стояние в «пробках». Во-вторых, разнообразный ассортимент позволяет быстро определиться с нужным товаром согласно предпочтениям ваших близких, а квалифицированный персонал подскажет самую удачную модель. В-третьих, крупногабаритную покупку можно приобрести с доставкой домой в подходящие временные окна.

№2. Посетите Главную распродажу года*

Чтобы определиться с тем самым магазином, предлагаем посетить Главную распродажу года, которая стартовала во всеукраинской сети Фокстрот. Предлагаются скидки на бытовую технику и электронные гаджеты до 50%. А это значит, что можно выбрать отличный подарок как для своих близких, так и для себя. Также есть возможность оформить покупку в кредит до 25 платежей от банков-партнеров.

№3. Заказывайте онлайн – забирайте в магазине

Один из самых удобных способов покупки в обычные дни и, безусловно, самый оптимальный в напряженные предпраздничные. Поскольку в «горячий сезон» заказанный в интернете товар не всегда приходит по почте вовремя. Чтобы избежать таких разочарований, воспользуйтесь услугой «пикап» на сайте foxtrot.ua.

Заказывая нужный гаджет, игровую приставку или что-то из практически неограниченного ассортимента бытовой техники и товаров для дома в онлайне, товар можно забрать в ближайшем магазине из 162 торговых точек сети Фокстрот по всей Украине (кроме АР Крым и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей).

№4. Покупайте на сайте – получайте подарок

Ещё один лайфхак для тех, кто предпочитает покупки в интернете. Приобретая любые товары на сайте foxtrot.ua на сумму от 1000 грн. в период с 23 декабря 2019 по 1 января 2020 года, есть шанс выиграть телевизор ТМ Gazer, а также – 1 из 10 подарков бренда Rowenta и Tefal. То есть купив подарки для своих близких, можно получить подарок и себе: смарт-ТВ, машинку для стрижки, фен, триммер, плойку, утюг, кофемолку или сендвичницу.

Благодаря таким незамысловатым лайфхакам, праздничный шоппинг будет радостным и беззаботным. А подарки окажутся под ёлкой вовремя и каждому по назначению.

Акция действует с 20 декабря 2019 по 14 января 2020 г. включительно в сети магазинов ТМ «Фокстрот» по всей территории Украины (кроме АР Крым и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) и в интернет-магазине foxtrot.ua. Детали акции на сайте foxtrot.ua