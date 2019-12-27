В списках на обмен пленными нет ни одного крымского татарина - Чубаров

Офис Президента не провел ни одной консультации с Меджлисом крымскотатарского народа.

В списке тех, кого должны обменять до конца 2019 года, не будет ни одного гражданина Украины, проживающего на территории аннексированного Крыма. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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“В списке подлежащих обмену, не будет ни одного из более 65-ти политзаключенных-крымских татар, включая братьев Теймура и Узеира Абдуллаевых, Рустема Исмаилова, которых Верховный суд России своим решением от 24 декабря 2019 года приговорил соответственно к 16 годам и 6 месяцам, 12 годам и 6 месяцам, 13 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а Эмиля Джемаденова и Айдера Салединова – каждого к 11 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима“, - отметил Чубаров.

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Также, по словам Чубарова, в список на обмен не попадут и этнические Украинцы, которые были задержаны в Крыму. В частности, на свободу не выйдет задержанный по подозрению в терроризме Олег Приходько.

Напомним, РФ внесла в список на обмен обвиняемых в харьковском теракте.

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