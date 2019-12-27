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В списках на обмен пленными нет ни одного крымского татарина - Чубаров

Комментариев: 11
Офис Президента не провел ни одной консультации с Меджлисом крымскотатарского народа.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров
Рефат Чубаров/Facebook

В списке тех, кого должны обменять до конца 2019 года, не будет ни одного гражданина Украины,  проживающего на территории аннексированного Крыма. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. 

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В списке подлежащих обмену, не будет ни одного из более 65-ти политзаключенных-крымских татар, включая братьев Теймура и Узеира Абдуллаевых, Рустема Исмаилова, которых Верховный суд России своим решением от 24 декабря 2019 года приговорил соответственно к 16 годам и 6 месяцам, 12 годам и 6 месяцам, 13 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а Эмиля Джемаденова и Айдера Салединова – каждого к 11 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима“, - отметил Чубаров. 

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Также, по словам Чубарова, в список на обмен не попадут и этнические Украинцы, которые были задержаны в Крыму. В частности, на свободу не выйдет задержанный по подозрению в терроризме Олег Приходько.

Напомним, РФ внесла в список на обмен обвиняемых в харьковском теракте.

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Теги: Чубаров, обмен, меджлис
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Комментариев (11)
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Шкиряк_и_Зорян    27.12.2019, 11:35
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорян
Да-а-а, незваный татарин хуже пленного!
VSHIVANKA    27.12.2019, 11:08
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ЧУРКА БЕЗМОЗГЛАЯ , ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ИДЁТ МЕЖДУ ЛДНР И КУИВОМ , ПРИ ЧЁМ ЗДЕСЬ РОССИЙСКИЙ
КРЫМ ?!
dron29    27.12.2019, 10:57
Оценка:  -4
dron29
Шел толян увидел чудо
Два какцапа лепят друга
Друг их правда из говна
Вот такая нах страна. )
толян04    27.12.2019, 11:00
Оценка:  -2
толян04
дрон дрон дрон сказал ган дон
Зелибоба    27.12.2019, 11:13
Оценка:  -2
Зелибоба
по этому стиху сразу видно уровень интеллекта упоротого орангутана із західного Україні
МаксимУм    27.12.2019, 10:54
Оценка:  +4
МаксимУм
В плен попадают на войне. Обмен заложниками это другой вопрос.
dron29    27.12.2019, 11:00
Оценка:  0
dron29
Зелебобики уже кацам подлизывают - ню-ню))
Зелибоба    27.12.2019, 11:16
Оценка:  -3
Зелибоба
Ты мой ник не распространяй на всех, кто любит Зеленского. Мой ник к нему никакого отношения не имеет!
толян04    27.12.2019, 10:46
Оценка:  -2
толян04
шел я лесом видел чудо,2 татарина сидят(крымских),зубы черные гнилые лошадинный х.... едят)))
Шкиряк_и_Зорян    27.12.2019, 11:39
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Шёл я лесом, видел чудо -
Татарва eбёт верблюда!
Двое в уши, двое в нос -
Добели его до слёз!
kapablankas    27.12.2019, 10:40
Оценка:  +2
kapablankas
пукавит морда

тема то Донбаса а не Крыма
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