В ОРДЛО хотят полностью отменить комендантский час

На оккупированной территории Донбасса задумались о полной отмене комендантского часа.

Власти непризнанной “ДНР“ хотят отменить комендантский час на неподконтрольной Украине части Донбасса. Об этом сообщают СМИ сепаратистов.

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Так, сейчас власти “ДНР“ отменяют действие комендантского часа только в новогодние праздники и на Пасху. По словам главаря Пушилина, этот эксперимент покажет, насколько в “республике“ готовы к полной отмене комендантского час.

Это эксперимент - некая проба. Мы должны посмотреть в плане безопасности, насколько мы готовы, должны оценить ситуацию с правонарушениями, будет ли рост нарушений в праздничные дни. По мере того, как мы проведем эксперимент, будут приниматься соответствующие следующее решения, которые возможны с сокращением комендантского часа, - сказал глава сепаратистов Пушилин.

Напомним, ранее на Донбассе вынесли приговор организатору псевдо-референдума “ДНР“

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