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Депутаты должны зарабатывать от 70 до 100 тыс. гривен в месяц – Арахамия

Комментариев: 1
Давид Арахамия считает, что зарплата нардепа должна составлять от 70 до 100 тыс. гривен ежемесячно.
Глава партии "Слуга народа" Давид Арахамия
Глава партии "Слуга народа" Давид Арахамия
facebook.com/david.braun

Лидер партии “Слуга народа“ в Верховной Раде Украины Давид Арахамия считает, что официальная зарплата нардепов ВР должна составлять от 70 до 100 тысяч гривен. Об этом сообщает сайт Новое Время

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“Зарплата нардепа должна быть выше, если общество имеет более высокие ожидания, чем это было раньше. Называют разные суммы - от 70 тысяч грн до 100 тысяч грн“, - заявил Арахамия.

В то же время Арахамия отметил, что зарплата нардепов это “очень деликатный вопрос“ и сказал, что не может дать однозначный ответ, так как вопрос о том, имеет ли право депутат получать высокую зарплату, если народ живет бедно, дискутивен. 

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Сам глава партии называет себя “небедным человеком“ и заявил, что может себе позволить не думать о зарплате. По словам Арахамии, он тратит депутатскую зарплату на благотворительность. 

А что касается фракции, то вы знаете: у нас большинство — это действительно простые ребята. Есть те, кому трудно. Особенно те, кто переехал в Киев из региона и был вынужден перевезти семью, — подытожил Давид Арахамия.

Напомним, ранее “Втягивают в скандалы“: Арахамия раскритиковал оппозицию

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Теги: Арахамия, Напрдепы, Зарплаты
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Комментариев (1)
LifeStriker    27.12.2019, 11:32
Оценка:  +2
LifeStriker
А в табло не хочешь? 10 000 грн как у среднего украинца тебе! А не Лоху президенту которому 42 - 15000 грн
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