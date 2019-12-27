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Под Киевом пьяный водитель протаранил фитнес-клуб: опубликовано видео

Комментариев: 4
ДТП произошло в Бориспольском районе Киева.
Водитель протаранил здание фитнес-клуба
Водитель протаранил здание фитнес-клуба
скриншот

Вечером, 26 декабря, в Бориспольском районе Киева водитель в нетрезвом состоянии на большой скорости врезался в здание, в котором находится фитнес клуб. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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Инцидент произошел в селе Гора, на улице Центральной.

“Возможно с корпоратива, так как в багажнике была водка и пиво“, - пишется в сообщении. 

Напомним, В Киеве часть моста рухнула на проезжающий под ним автомобиль.

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Комментариев (4)
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Advocates    27.12.2019, 13:08
Оценка:  0
Advocates
он был против ЗОЖ
katzIgor    27.12.2019, 12:59
Оценка:  +2
katzIgor
Может оно произошло в Борисполе район Киеве?)
SEMPENTY    27.12.2019, 12:10
Оценка:  +4
SEMPENTY
Что значит в Бориспольском районе Киева? Давно в Киеве появился Бориспольский район?
Шандор    27.12.2019, 12:30
Оценка:  +3
Шандор
Статью писал понаех, ещё не успел разобраться.
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