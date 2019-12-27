Под Киевом пьяный водитель протаранил фитнес-клуб: опубликовано видео
ДТП произошло в Бориспольском районе Киева.
Вечером, 26 декабря, в Бориспольском районе Киева водитель в нетрезвом состоянии на большой скорости врезался в здание, в котором находится фитнес клуб. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
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Инцидент произошел в селе Гора, на улице Центральной.
“Возможно с корпоратива, так как в багажнике была водка и пиво“, - пишется в сообщении.
Напомним, В Киеве часть моста рухнула на проезжающий под ним автомобиль.
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