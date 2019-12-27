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В РФ заявили о готовности снабжать Украину электроэнергией

Комментариев: 2
Российская сторона заявила о готовности снабжать Украину необходимой электроэнергией.
Министр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
kremlin.ru

Министр энергетики России Александр Новак заявил о намерениях России поставлять в Украину электроэнергию, как только Украина отменит запрет на её импорт. Об этом сообщают российские СМИ. 

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Так, министр заявил, что он “надеется на отмену решения Украины относительно запрета импорта электроэнергии из Российской Федерации“. При этом он отметил, что речь идет о необходимых для Украины объемах.

При этом, 4 декабря Кабмин, принял законопроект №2233 с поправкой, согласно которой запрещается поставка и продажа электроэнергии из Российской Федерации по двусторонним договорам и на внутреннем рынке.

Однако документ предусматривает, что правительство может отменять запрет на определенный срок, чтобы избежать чрезвычайной ситуации в энергосистеме.

Напомним, ранее названа сумма потерь Украины от новых санкций РФ

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Теги: Украины, Россия, Электроэнергия
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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    27.12.2019, 13:09
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Чтобы одновременно с газом и электричество перекрывать для пуще важности?
Woodbrother    27.12.2019, 12:16
Оценка:  +4
Woodbrother
Ну да, имея столько собственных прекрасных электростанций, погубить их в угоду врагам. Это надо быть редким долбнем.
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