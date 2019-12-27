В РФ заявили о готовности снабжать Украину электроэнергией

Российская сторона заявила о готовности снабжать Украину необходимой электроэнергией.

Министр энергетики России Александр Новак заявил о намерениях России поставлять в Украину электроэнергию, как только Украина отменит запрет на её импорт. Об этом сообщают российские СМИ.

Читай также: Украина и Россия договорились об отмене претензий по “газовому“ вопросу - СМИ

Так, министр заявил, что он “надеется на отмену решения Украины относительно запрета импорта электроэнергии из Российской Федерации“. При этом он отметил, что речь идет о необходимых для Украины объемах.

При этом, 4 декабря Кабмин, принял законопроект №2233 с поправкой, согласно которой запрещается поставка и продажа электроэнергии из Российской Федерации по двусторонним договорам и на внутреннем рынке.

Однако документ предусматривает, что правительство может отменять запрет на определенный срок, чтобы избежать чрезвычайной ситуации в энергосистеме.

Напомним, ранее названа сумма потерь Украины от новых санкций РФ

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.