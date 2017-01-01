Зеленский уволил Трубу из ГБР

Временно исполняющим обязанности директора ГБР стала Ирина Венедиктова.

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Президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента.

До назначения нового директора, его обязанности будет исполнять депутат от фракции “Слуга народа“, глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия Ирина Венедиктова, говорится в другом указе.

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Для справки. 41-летняя Ирина Венедиктова до избрания в парламент была заведующей кафедры гражданско-правовых дисциплин Харьковского национального университета им. Каразина (с 2005 года), членом научно-консультативного совета Верховного суда, арбитром Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины и судьей Третейского суда по медицинским делам. Имеет звание доктора юридических наук.

Напомним, в начале декабря Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий досрочное прекращение полномочий председателя Государственного бюро расследований Романа Трубы и его заместителей.

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