Дело Шеремета: суд не смог рассмотреть апелляцию защиты Антоненко

Рассмотрение апелляции состоится 8 января.

27 декабря Апелляционный суд Киева не смог рассмотреть повторную апелляцию защиты подозреваемого в убийстве Шеремета Андрея Антоненко. Секретарь заседания заявил, что в суд не успели доставить нужные документы.

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Адвокат Антоненко Виталий Галенченко рассказал, что вторая апелляция была назначена из-за того, что его жалобу не забрали с почты, когда он направлял документы на апелляцию вместе с другими адвокатами.



Из-за этого, права адвоката были нарушены, и судебное заседание назначили на 8 января.

Судове засідання у справі підозрюваного у вбивстві журналіста Шеремета, Андрія Антоненка, перенесли на 8 січня. Його адвокат сподівається, що його апеляція зможе змінити запобіжний захід і в нього будуть «переконливі доводи» pic.twitter.com/s0pFipagjc — hromadske (@HromadskeUA) 27 грудня 2019 р.

Напомним, посол США Тейлор рассказал, что Аваков не уверен в деле Шеремета.

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