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Дело Шеремета: суд не смог рассмотреть апелляцию защиты Антоненко

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Рассмотрение апелляции состоится 8 января.
Подозреваемый в убийстве Шеремета Андрей Антоненко остается под стражей
Подозреваемый в убийстве Шеремета Андрей Антоненко остается под стражей
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27 декабря Апелляционный суд Киева не смог рассмотреть повторную апелляцию защиты подозреваемого в убийстве Шеремета Андрея Антоненко. Секретарь заседания заявил, что в суд не успели доставить нужные документы. 

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Адвокат Антоненко Виталий Галенченко рассказал, что вторая апелляция была назначена из-за того, что его жалобу не забрали с почты, когда он направлял документы на апелляцию вместе с другими адвокатами.

Из-за этого, права адвоката были нарушены, и судебное заседание назначили на 8 января.

Напомним, посол США Тейлор рассказал, что Аваков не уверен в деле Шеремета.

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Теги: Шеремет, Антоненко, Рифмастер, суд, Галенченко
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