ГСЧС переходит в усиленный режим на время новогодних праздников

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям переходи в усиленный режим на период новогодних праздников.

В период новогодних праздников и Рождества сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций будут обеспечивать защиту населения Украины в усиленном режиме. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Так, в период с 28 декабря по 2 января и с 4 до 8 января 2020 органы управления и формирования Службы переведены на усиленный режим несения службы.

На круглосуточном дежурстве будет находиться около 7 тыс. человек личного состава и 2 тыс. единиц пожарно-спасательной и специальной техники, - говорится в сообщении.

Также в ГСЧС отметили, что в случае осложнения ситуации предусмотрено увеличение численности сил и средств ДСНС до 13 тыс. человек и 3 тыс. 700 единиц техники.

Напомним, ранее три города на Луганщине до сих пор без воды

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