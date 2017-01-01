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Кабмин упростил получение гражданства для иностранцев, воевавших в АТО

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Иностранные добровольцы смогут получить вид на жительство в Украине.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Поресс-служба Кабмина

Правительство упростило получение гражданства для добровольцев, которые защищали Украину на Востоке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. 

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“Прежде добровольцы из других стран не имели возможности получить вид на жительство в Украине, что является первым шагом для получения гражданства. Сейчас правительство утвердило соответствующий механизм“, - написал Гончарук.

Премьер-министр отметил, что решение правительства упростит процесс подачи документов на получение гражданства, при этом само решение будет приниматься в соответствии с нормами законодательства.

 

Напомним, Кабмин объявил войну нелегальным АЗС.

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