Кабмин упростил получение гражданства для иностранцев, воевавших в АТО

Иностранные добровольцы смогут получить вид на жительство в Украине.

Правительство упростило получение гражданства для добровольцев, которые защищали Украину на Востоке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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“Прежде добровольцы из других стран не имели возможности получить вид на жительство в Украине, что является первым шагом для получения гражданства. Сейчас правительство утвердило соответствующий механизм“, - написал Гончарук.



Премьер-министр отметил, что решение правительства упростит процесс подачи документов на получение гражданства, при этом само решение будет приниматься в соответствии с нормами законодательства.

Напомним, Кабмин объявил войну нелегальным АЗС.