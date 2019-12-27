Тейлор опроверг слова Трампа о мировом лидерстве Украины по коррупции

Месяц назад Трамп заявил, что Украина на 3 месте в мире по коррупции.

Читай также: Посол США Тейлор: Аваков не уверен в деле Шеремета

Временный поверенный в делах США Уильям Тейлор опроверг слова Дональда Трампа о том, что Украине якобы является третьей самой коррумпированной страной мира. Об этом он заявил в прощальном интервью для украинских СМИ, пишет “Европейская правда“.

В ноябре президент США заявил в интервью американскому телеканалу Fox News, что Украина является третьей самой коррумпированной страной мира. Тейлор отметил, что мировые рейтинги опровергают слова американского президента.

Везде есть коррупция. В США также она есть, и это серьезная проблема! Но, конечно же, Украина не является третьим наиболее коррумпированным государством в мире! Посмотрите на рейтинги уровня коррупции в странах мира, и вы выясните, что Украина - в середине списка, и она медленно продвигается вверх, то есть ситуация улучшается, - заявил Тейлор.

Читай также: США сменят посла в Украине

По его словам, до скандала с Украиной многие американцы вообще не знали, где она вообще находится.

Да, теперь нужно объяснить американцам, что Украина - это растущая демократия и растущая экономика, - отметил он.

Напомним, 1 января Уильям Тейлор завершит работу в Украине и на следующий день отправится в Вашингтон. Об отъезде Тейлора было объявлено только в декабре, и многие восприняли это решение как наказание за участие дипломата в слушаниях по импичменту президента Трампа.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.