Украина при Зеленском чувствует себя гораздо увереннее перед Путиным, чем при Порошенко - Телор
Временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сказал, что Офис президента Зеленского занимает более уверенную позицию в отношении Москвы, чем при руководстве Петра Порошенко. Об этом сообщает сайт Зеркало недели.
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“Что касается того, объект Украина или субъект, то как мне кажется, Украина по этой администрации занимает более уверенную позицию в отношении господина Путина“, – заявил Тейлор.
Уильям Тейлор также отметил, что ряд разговоров и встреч между Зеленским и Путиным “создают впечатление, что Зеленский отстоял свою позицию лучше, чем это удавалось Порошенко“.
Напомним, ранее Зеленский уволил Трубу из ГБР
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