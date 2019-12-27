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Миллион рабочих мест за 5 лет: Гончарук рассказал о реформе рынка труда

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Кабмин одобрил законопроект, которым планируется улучшить ситуацию на рынке труда.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
kmu.gov.ua

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На заседании Кабинета министров в пятницу, 27 декабря, был одобрен законопроект о реформе рынка труда, который вскоре будет внесен на рассмотрение Верховной Рады. Об этом сообщил официальный Телеграм-канал премьер-министра Украины Алексея Гончарук.

Реформа предусматривает 5 ключевых нововведений:

  • сохранение и расширение социальных прав работников;
  • увеличение количества легальных рабочих мест;
  • равные возможности для мужчин и женщин в сфере труда;
  • повышение доходов работников по всей Украине;
  • гармонизацию украинского законодательства с европейским.

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Глава правительства обещает, что практическим итогом реформы рынка труда станет появление 1 млн новых рабочих мест в течение 5 лет, а поиски новой работы у жителей Украины будут занимать не более 2 месяцев.

Надеюсь на поддержку Верховной Рады, ведь эта инициатива – это о лучшей работе, высокой зарплате и новых карьерных возможностях для каждого, - отметил Гончарук.

Напомним, министр экономики сделал смелое заявление. По словам Милованова, он будет поднимать зарплаты на 2 тыс грн ежегодно.

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Теги: Кабмин, Гончарук, Трудовой кодекс
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Комментариев (3)
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толян04    27.12.2019, 12:58
Оценка:  -1
толян04
остап бендер нервно курит в сторонке
designandrey65    27.12.2019, 13:11
Оценка:  0
designandrey65
Спасибо что делают что то ...попередныки только карманы набивали
толян04    27.12.2019, 13:15
Оценка:  0
толян04
спасибо скажеш когда они это сделают,пока это только треп ниочем
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