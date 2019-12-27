Миллион рабочих мест за 5 лет: Гончарук рассказал о реформе рынка труда
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На заседании Кабинета министров в пятницу, 27 декабря, был одобрен законопроект о реформе рынка труда, который вскоре будет внесен на рассмотрение Верховной Рады. Об этом сообщил официальный Телеграм-канал премьер-министра Украины Алексея Гончарук.
Реформа предусматривает 5 ключевых нововведений:
- сохранение и расширение социальных прав работников;
- увеличение количества легальных рабочих мест;
- равные возможности для мужчин и женщин в сфере труда;
- повышение доходов работников по всей Украине;
- гармонизацию украинского законодательства с европейским.
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Глава правительства обещает, что практическим итогом реформы рынка труда станет появление 1 млн новых рабочих мест в течение 5 лет, а поиски новой работы у жителей Украины будут занимать не более 2 месяцев.
Надеюсь на поддержку Верховной Рады, ведь эта инициатива – это о лучшей работе, высокой зарплате и новых карьерных возможностях для каждого, - отметил Гончарук.
Напомним, министр экономики сделал смелое заявление. По словам Милованова, он будет поднимать зарплаты на 2 тыс грн ежегодно.
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