Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Одессой отец зарезал сына и выкинул тело в мусор

Комментариев: 0
Трагедия произошла в Белгород-Днестровском.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos

В Белгород-Днестровском 70-летний мужчина убил своего сына ударом ножа в грудь, а потом спрятал тело под мусором во дворе. Там тело убитого пролежало трое суток, пока его не заметили соседи и не вызвали полицию. 

Читай также: Мужчина нападал на людей с ножом на остановке: Есть жертвы

Как сообщили в полиции Одесской области, 70-летний отец напал с ножом на сына, после того, как тот якобы потребовал у матери деньги, угрожая ей физической расправой. Началась драка, во время которой пенсионер и нанес сыну смертельное ранение.

Правоохранители задержали мужчину, открыто производство по статье 115 (умышленное убийство) УКУ.

Напомним, под Киевом молодая девушка зарезала парня из-за ревности.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: убийство, отец, Белгород-Днестровский, нож
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь