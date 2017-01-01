Под Одессой отец зарезал сына и выкинул тело в мусор

Трагедия произошла в Белгород-Днестровском.

В Белгород-Днестровском 70-летний мужчина убил своего сына ударом ножа в грудь, а потом спрятал тело под мусором во дворе. Там тело убитого пролежало трое суток, пока его не заметили соседи и не вызвали полицию.

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Как сообщили в полиции Одесской области, 70-летний отец напал с ножом на сына, после того, как тот якобы потребовал у матери деньги, угрожая ей физической расправой. Началась драка, во время которой пенсионер и нанес сыну смертельное ранение.



Правоохранители задержали мужчину, открыто производство по статье 115 (умышленное убийство) УКУ.



Напомним, под Киевом молодая девушка зарезала парня из-за ревности.

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