В Кабмине одобрили закон о децентрализации

Кабинет министров Украины одобрил закон об административно-территориальном устройстве Украины.

Кабинет министров Украины одобрил закон №2598 “Об основах административно-территориального устройства Украины“ (о децентрализации). Об этом написал премьер-министр Алексея Гончарука на своем Telegram-канале.

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Как сообщается, законом определяется четкая процедура решения вопросов административно-территориального устройства.

Так, предлагается ввести такой перечень административно-территориальных единиц: община, округ, область, Автономная республика Крым.

Правительство одобрило законопроект, который определяет четкие процедуры решения вопросов административно-территориального устройства. Подчеркиваю, что мы определяем процедуры - не меняем действующее админтерустройство, - написал Гончарук.

Скриншот t.me

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