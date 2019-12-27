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В Кабмине одобрили закон о децентрализации

Комментариев: 1
Кабинет министров Украины одобрил закон об административно-территориальном устройстве Украины.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
facebook.com/aleksey.goncharuk

Кабинет министров Украины одобрил закон №2598 “Об основах административно-территориального устройства Украины“ (о децентрализации). Об этом написал премьер-министр Алексея Гончарука на своем Telegram-канале

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Как сообщается, законом определяется четкая процедура решения вопросов административно-территориального устройства.

Так, предлагается ввести такой перечень административно-территориальных единиц: община, округ, область, Автономная республика Крым.

Правительство одобрило законопроект, который определяет четкие процедуры решения вопросов административно-территориального устройства. Подчеркиваю, что мы определяем процедуры - не меняем действующее админтерустройство, - написал Гончарук.

Скриншот
Скриншот
t.me

Напомним, ранее миллион рабочих мест за 5 лет: Гончарук рассказал о реформе рынка труда

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Теги: Децентрализация, Гончарук, Украина
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Комментариев (1)
Колишній-східняк    27.12.2019, 13:24
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Закон или законопроект? Законы вроде бы у нас ВР одобряет, то бишь принимает?
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