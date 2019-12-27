530 госпредприятий будут приватизированы - Гончарук

За почти 4 месяца на приватизацию передано больше государственных объектов, чем за все 28 лет независимости.

Правительство передало на приватизацию 530 государственных предприятий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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"Это позволит привлечь инвестиции в ряд госпредприятий и увеличить заработные платы работникам. Общая балансовая стоимость согласованных на приватизацию активов составляет более 12 млрд гривен", - написал Гончарук.



Премьер-министр также отметил, что аукционы на продажу госпредприятий пройдут в 2020 году через Прозорро.Продажи.

Напомним, Кабмин упростил получение гражданства для иностранцев, воевавших в АТО.

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