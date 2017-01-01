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Кабмин отменил ограничения монетизации льгот на коммунальные услуги

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Кабмин упростил оформление льгот на коммуналку.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Пресс-служба Кабмина

С 1 января льготные категории украинцев смогут в любое время перейти на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. 

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Премьер-министр отметил, что раньше разрешалось подавать заявление только до 15 октября, что было неудобным для украинцев.

Напомним, Кабмин упростил получение гражданства для иностранцев, воевавших в АТО.

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Теги: Кабмин, Гончарук, льготы
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