Кабмин отменил ограничения монетизации льгот на коммунальные услуги

Кабмин упростил оформление льгот на коммуналку.

С 1 января льготные категории украинцев смогут в любое время перейти на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Премьер-министр отметил, что раньше разрешалось подавать заявление только до 15 октября, что было неудобным для украинцев.

Напомним, Кабмин упростил получение гражданства для иностранцев, воевавших в АТО.

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