Гончарук назначил советником экс-чиновника, чей брат поддержал "ДНР"

Советником премьер-министра стал экс-глава РГА в Одесской области Антон Турупалов.

Экс-глава Ивановской РГА Антон Турупалов, чей брат является приверженцем так называемой “ДНР“, стал советником премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Алексей Гончаренко.

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С сентября 2015 года Турупалов возглавлял Ивановскую РГА в Одесской области. По словам Гончаренко, Турупалов не являлся на заседания и не находился на рабочем месте. В апреле 2016 года Ивановский райсовет выразил недоверие Турупалову, после чего он был уволен с должности главы РГА.



“Подскажите, пожалуйста, а как так выходит, что человек, который с руководством района не смог справиться, стал советником премьера? Рассказывает Президенту как снизить тарифы? Как это возможно?“, - написал Гончаренко.

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Гончаренко также рассказал, что родной брат Турупалова живет и работает адвокатом в так называемой “ДНР“.



“Помимо всего возникло много вопросов и о том, что родной брат Турупалова живет и работает адвокатом в «ДНР» и является ярым сторонником создания и существования «республики». Понятно, брат за брата не отвечает, но тогда за какие заслуги был взят на работу сам Турупалов?“, - отметил Гончаренко.





Напомним, в НАБУ рассказали, зачем обыскивали телеканал Гончаренко.

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