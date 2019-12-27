В Кабмине придумали дешевую альтернативу судебным спорам

Гражданские и хозяйственные споры можно будет решать через специального посредника – медиатора.

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Кабинет министров Украины на заседании в пятницу, 27 декабря, одобрил законопроект о медиации, который позволяет урегулировать споры без судебных разбирательств. Об этом сообщил официальный Телеграм-канал премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Одобренный правительством проект закона “О медиации“ предусматривает внесудебное разрешение споров через специального посредника – медиатора.

Это значительно сократит время и стоимость судебных процедур для людей и бизнеса, особенно малого и среднего, - отметил премьер.

Напомним, Кабмин одобрил законопроект, которым планируется улучшить ситуацию на рынке труда. Глава правительства обещает, что практическим итогом реформы рынка труда станет появление 1 млн новых рабочих мест в течение 5 лет.

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