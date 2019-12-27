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В Кабмине придумали дешевую альтернативу судебным спорам

Комментариев: 1
Гражданские и хозяйственные споры можно будет решать через специального посредника – медиатора.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Фейсбук Кабмина

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Кабинет министров Украины на заседании в пятницу, 27 декабря, одобрил законопроект о медиации, который позволяет урегулировать споры без судебных разбирательств. Об этом сообщил официальный Телеграм-канал премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Одобренный правительством проект закона “О медиации“ предусматривает внесудебное разрешение споров через специального посредника – медиатора.

Это значительно сократит время и стоимость судебных процедур для людей и бизнеса, особенно малого и среднего, - отметил премьер.

Напомним, Кабмин одобрил законопроект, которым планируется улучшить ситуацию на рынке труда. Глава правительства обещает, что практическим итогом реформы рынка труда станет появление 1 млн новых рабочих мест в течение 5 лет.

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Теги: Кабмин, суд, законопроект
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Комментариев (1)
РАЗГЕЛЬДЯЙ    27.12.2019, 13:52
Оценка:  +3
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Пить меньше надо Кабмин.)))))
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