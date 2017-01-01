В СБУ рассказали, как обороняли страну от внешних и внутренних врагов в уходящем году.

240 уголовных дел и 90 осужденных: Контрразведка подвела итоги года

240 уголовных дел и 90 осужденных: Контрразведка подвела итоги года

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Благодаря деятельности контрразведки СБУ в уходящем году к различным срокам и видам наказания были осуждены 90 человек, в том числе 24 – за государственную измену, 35 – за террористическую деятельность. Об этом свидетельствуют итоги работы Департамента контрразведки за 2019 год, опубликованные пресс-центром СБУ.

В целом в этом году по материалам контрразведки СБУ начаты 239 уголовных производств за преступления против основ национальной и общественной безопасности. Среди них:

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государственная измена (ст. 111 Уголовного кодекса Украины) – 57 случаев; шпионаж (ст. 114 УК) - 7;

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 УК) - 4;

террористическая и диверсионная деятельность (ст.ст. 113, 258, 258-3, 258-5, 260, 263 УК) - 54.

Также удалось предотвратить теракты в различных городах Украины. Например, к 10 годам лишения свободы приговорен диверсант, который по заданию так называемого “МГБ “ЛНР“ готовил подрыв железнодорожных путей на Харьковщине. А бывший капитан милиции из Запорожья, который планировал взорвать многоэтажный жилой дом и железнодорожный переезд, получил 8 лет тюрьмы. Продолжается следствие по ряду других разоблаченных агентов спецслужб РФ и квазиреспублик Донбасса.

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Продолжает СБУ разоблачать также шпионов, работающих под прикрытием дипломатических представительств: 6 человек стали в Украине персонами нон грата.

Важное направление работы контрразведки – защита военно-экономического и оборонного потенциала. За прошлый год в пределах контрразведывательного обеспечения военно-технического сотрудничества и экспортного контроля начато 51 уголовное производство, 22 человека осуждены за нарушение правил осуществления международных передач. Предотвращен незаконный вывоз товаров военного и двойного назначения на более 50 млн гривен.

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Кроме того, СБУ выявила и блокировала коррупционные злоупотребления в сфере военно-технического сотрудничества на общую сумму более 110 млн долларов. Благодаря деятельности контрразведки не допущено присвоение почти 750 млн гривен при выполнении государственного оборонного заказа.

Напомним, СБУ прикрыла в Черновцах переездную нарколабораторию. Злоумышленники контролировали целую сеть нарколабораторий, которые действовали по всей Черновицкой области.

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