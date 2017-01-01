На трассе Львов-Луцк столкнулись рейсовый автобус и частный микроавтобус.

На Волыни разбился рейсовый автобус: Много пострадавших

На весь экран Свернуть

На Волыни разбился рейсовый автобус: Много пострадавших

Читай также: Во Львове обстреляли рейсовый автобус

В Гороховском районе Волынской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса и микроавтобуса, в результате которого пострадали восемь человек. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

Авария произошла 27 декабря около 8 утра на автодороге Львов-Радехов-Луцк вблизи села Софиевка.

Рейсовый автобус Mercedes-Benz Vario сообщением Вараш-Львов столкнулся с микроавтобусом Opel Movano. По предварительной информации, в результате ДТП оба водителя и 6 пассажиров рейсового автобуса получили телесные повреждения, - сообщили в полиции.

Читай также: В Запорожье водитель маршрутки скончался прямо за рулем

Предварительно установлено, что за рулем автобуса Mercedes-Benz находился 55-летний житель Ровенской области. Он и врезался в микроавтобус Opel Movano, за рулем которого был 32-летний житель Иваничевского района, который двигался во встречном направлении.

Сейчас на месте ДТП работает полиция. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Запорожье водитель маршрутки избил пассажира на костылях. За беззащитного мужчину никто из пассажиров не вступился.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.