У Порошенко рассказали, как бы прошел саммит в Париже, останься он президентом

В партии "Европейская Солидарность" рассказали, в каком формате прошла бы встреча "нормандской четверки" в Париже, если бы Порошенко остался президентом Украины.

Нардеп от партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе рассказала, что при сохранении экс-президентом Петром Порошенко должности президента “нормандская встреча“ в Париже имела бы другую повестку. Об этом передает сайт Новое Время.

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“Я думаю, что это была бы другая повестка дня, и я убеждена в том, что Порошенко не выполнял бы всех прихотей Путина, для того чтобы только с ним встретиться - это то, что происходило с президентом Владимиром Зеленским в течение трех месяцев подготовки к встрече“, - заявила депутат.

Также Климпуш-Цинцадзе назвала недопустимым “выполнение домашнего задания“ от президента РФ и “политику примирения“ с Россией.

Когда президент Украины за всю свою каденцию один раз сказал даже не “Россия - агрессор“, а сказал “агрессивные действия России“ (это было во время выступления в Генассамблее ООН), то что-то с головами у нашей политической правящей верхушки не так, - высказалась нардеп от “Европейской Солидарности“.

Напомним, ранее Украина при Зеленском чувствует себя гораздо увереннее перед Путиным, чем при Порошенко - Тейлор

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