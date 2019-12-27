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У Порошенко рассказали, как бы прошел саммит в Париже, останься он президентом

Комментариев: 11
В партии "Европейская Солидарность" рассказали, в каком формате прошла бы встреча "нормандской четверки" в Париже, если бы Порошенко остался президентом Украины.
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко
facebook.com/petroporoshenko

Нардеп от партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе рассказала, что при сохранении экс-президентом Петром Порошенко должности президента “нормандская встреча“ в Париже имела бы другую повестку. Об этом передает сайт Новое Время

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“Я думаю, что это была бы другая повестка дня, и я убеждена в том, что Порошенко не выполнял бы всех прихотей Путина, для того чтобы только с ним встретиться - это то, что происходило с президентом Владимиром Зеленским в течение трех месяцев подготовки к встрече“, - заявила депутат.

Также Климпуш-Цинцадзе назвала недопустимым “выполнение домашнего задания“ от президента РФ и “политику примирения“ с Россией.

Когда президент Украины за всю свою каденцию один раз сказал даже не “Россия - агрессор“, а сказал “агрессивные действия России“ (это было во время выступления в Генассамблее ООН), то что-то с головами у нашей политической правящей верхушки не так, - высказалась нардеп от “Европейской Солидарности“.

Напомним, ранее Украина при Зеленском чувствует себя гораздо увереннее перед Путиным, чем при Порошенко - Тейлор

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Теги: Порошенко, Нормандский саммит, Украина
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Комментариев (11)
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VSHIVANKA    27.12.2019, 15:46
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ДА Я БЫ , ДА ГОЛОЙ ЖОПОЙ ЕЖЕЙ БЫ ДАВИЛ !!!
Вшивая_Вышиванка    27.12.2019, 15:44
Оценка:  -2
Вшивая_Вышиванка
Пэдя-Синелобый-Клептоман, исчезни Г А Н Д О Н
Антибес    27.12.2019, 15:14
Оценка:  0
Антибес
Рассказали?А пенис пососали?)))))
Колишній-східняк    27.12.2019, 14:55
Оценка:  -9
Колишній-східняк
При Порошенко Путин либо отказался бы от всех своих хотелок, либо отказался бы от самита.
ПАТРИОТ    27.12.2019, 14:59
Оценка:  +6
ПАТРИОТ
За 5 лет Путин не отказался от своих хотелок, а тут, вдруг, отказался бы...
Ну только если Вальцман наконец отказался бы от своих газет-заводов-пароходов, как должен был бы поступить по закону 5 лет назад после выборов!
LERMI_    27.12.2019, 15:55
Оценка:  -4
LERMI_
ху.йло просто боявся Петю, а хулі клоуна боятись!
Вшивая_Вышиванка    27.12.2019, 16:04
Оценка:  0
Вшивая_Вышиванка
Твоего Пэдю, боялся только опарышы в городском туалете, на самом деле он такой же клоун как Зелебоба, только не смешной, а более синий клоун)))
LERMI_    27.12.2019, 16:08
Оценка:  0
LERMI_
раб йди назад в стійло, твоєї лишньохромосомої думки нічто не питав!
ПАТРИОТ    27.12.2019, 14:54
Оценка:  +9
ПАТРИОТ
Вальцман снова рассказал бы про "самую сильную армию в Европе", но снова попросил бы ещё денег, так как фабрику Рошен в Липецке надо модернизировать!
Колишній-східняк    27.12.2019, 14:59
Оценка:  -11
Колишній-східняк
20 января 2017 года на официальном сайте компании объявлено о закрытии подразделения «Рошен» в Липецкой области.
ПАТРИОТ    27.12.2019, 15:01
Оценка:  +5
ПАТРИОТ
А в России официально 10 лет назад объявили, что в 2020 году каждый житель России будет получать в среднем 2700 долларов и что, получают?
То, что написано на сайте, тем более Вальцмана, правдой априори не является. Потрох - патологический лгун.
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