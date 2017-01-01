Аферисты вымогают деньги на "новогодние подарки" от имени Генштаба

Телефонные аферисты вымогают деньги на "новогодние подарки" от имени Генерального штаба ВСУ.

Телефонные аферисты требуют перевести деньги якобы "на новогодние подарки" от имени руководства Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.



"На телефоны сотрудников Минобороны и Генерального штаба ВСУ звонят неидентифицированные лица от имени руководства МО с просьбой перевести средства на банковские карточки на «новогодние подарки». Предупреждаем, что Министерство обороны никогда не проводит таких "акций". Такие действия являются мошенничеством", - отметили в Генштабе.

Военные сообщили о мошенниках в правоохранительные органы.

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