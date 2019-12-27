"Мисс Львов" рассказала о преследованиях националистов после посещения Москвы

"Мисс Львов" Наталья Болюх пожаловалась на агрессию со стороны националистов после визита в Москву.

Обладательницу титула “Мисс Львов-2018“ Наталья Болюх рассказала, что в родном городе ее преследуют националисты после того, как она посетила столицу России. Об этом сообщает сайт УНИАН.

Читай также: В РФ заявили о готовности снабжать Украину электроэнергией

“Я прилетела в аэропорт. Выхожу - ко мне подходят мужчины. Берут меня за руки и говорят: “Может, тебя обратно в Москву отправить?“- рассказала Наталья Болюх.

При этом девушка заявила, что не высказывала политических заявлений, так что “репрессии“ со стороны националистов безосновательны. В то же время добавила, что не видит ничего плохого в своих связях с Россией.

Напомним, ранее озвучены потери Украины от новых санкций России

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.