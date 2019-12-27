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"Мисс Львов" рассказала о преследованиях националистов после посещения Москвы

Комментариев: 25
"Мисс Львов" Наталья Болюх пожаловалась на агрессию со стороны националистов после визита в Москву.
"Мисс Львов" Наталья Болюх
"Мисс Львов" Наталья Болюх
facebook.com\Наталья Болюх

Обладательницу титула “Мисс Львов-2018“ Наталья Болюх рассказала, что в родном городе ее преследуют националисты после того, как она посетила столицу России. Об этом сообщает сайт УНИАН

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“Я прилетела в аэропорт. Выхожу - ко мне подходят мужчины. Берут меня за руки и говорят: “Может, тебя обратно в Москву отправить?“- рассказала Наталья Болюх.

При этом девушка заявила, что не высказывала политических заявлений, так что “репрессии“ со стороны националистов безосновательны. В то же время добавила, что не видит ничего плохого в своих связях с Россией.

Напомним, ранее озвучены потери Украины от новых санкций России

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Комментариев (29)
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PINKIPAU    27.12.2019, 16:11
Оценка:  0
PINKIPAU
Кончита Вюрст(((. Не догнала еще своим крохотным умом, что Украина с Россией воюет. В следующий раз обольют нечистотами, может тогда до тебя наконец то дойдет блядь, ибит твою мать.
farfalle    27.12.2019, 16:15
Оценка:  0
farfalle
Как так можно воевать, и при этом покупать у России электричество, дизтопливо и удобрения? Да от стыда можно сквозь землю провалиться! Но вам привычно
Мыкола    27.12.2019, 16:09
Оценка:  0
Мыкола
Ну що тут скажеш : вуйки є вуйки. Тільки злізли зі своіх смерек.Що ти з них візьмеш ? От якби вся Украіна залізла на смереки і перегукувалась там в височині, ото б була краса !
farfalle    27.12.2019, 15:54
Оценка:  0
farfalle
Страна конченых идиотов и тотального беззакония
LERMI_    27.12.2019, 15:57
Оценка:  -3
LERMI_
представте а ця тупа .пи.зда ще туди й поїхала!
farfalle    27.12.2019, 16:02
Оценка:  -1
farfalle
Тупого лохла всегда можно определить по переводу стрелок. 100%!
LERMI_    27.12.2019, 16:03
Оценка:  -2
LERMI_
тупого лоха завжди можливо визначити по країні походження, якщо з рососії - то значить лишньохромосома шкідлива пі.дарасиня!
farfalle    27.12.2019, 16:09
Оценка:  -1
farfalle
Опять перевел стрелки, умора))) что и требовалось доказать
LERMI_    27.12.2019, 16:12
Оценка:  -1
LERMI_
ПНХ.уй лишньохромосомий де.біле!
LERMI_    27.12.2019, 15:50
Оценка:  -4
LERMI_
по перше вона далеко не красуня, нкласична каца.пка з дешевого масажного салона на Саксаганскій;
по друге потрібно було її обісцяти, та відбравити назад до лишньохромосомих!
Вшивая_Вышиванка    27.12.2019, 15:57
Оценка:  -2
Вшивая_Вышиванка
Катёнок не пиши нам тут об своих впадобаннях, мужик никогда такое не напишет в отношении женщины, а только латентный обосанный рэгуль)
LERMI_    27.12.2019, 15:59
Оценка:  -3
LERMI_
Пішов в гузло чмо п.ідаросійське, не тобі представнику нижчої нації роздумувати про вподобання своїх Господарів! це не жінка а зрадниця обісцяти і в пі.даросію!
farfalle    27.12.2019, 16:02
Оценка:  +1
farfalle
Иди толчки мой, тупое мовное быдло с села
LERMI_    27.12.2019, 16:05
Оценка:  -1
LERMI_
навіщо підор.осійський лишньохромосомий імб.ециле? для цього в Київ їдуть дебіли з московії та тимчасово окупованих територій
farfalle    27.12.2019, 16:07
Оценка:  -1
farfalle
Иди выпей йоду и квасить капусту в помойном ящике, е6анат
LERMI_    27.12.2019, 16:11
Оценка:  0
LERMI_
Це в рососії такі звички, у високорозвинених Народів інші звички!
РАЗГЕЛЬДЯЙ    27.12.2019, 15:32
Оценка:  0
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Ничего плохого не видит в половых связях с Россией.
Вшивая_Вышиванка    27.12.2019, 15:37
Оценка:  -1
Вшивая_Вышиванка
В Подмосковье такие красавицы вдоль шоссе стоят, обеспечивают половые связи с Россией, националисты просто латентные пи#@
Вшивая_Вышиванка    27.12.2019, 15:39
Оценка:  -1
Вшивая_Вышиванка
ры, которых никто даже сношать не хочет, вот они и нервничают от зависти
Николай510    27.12.2019, 15:28
Оценка:  -3
Николай510
Красоты нет, но есть девичья юная привлекательность...
SEMPENTY    27.12.2019, 15:31
Оценка:  +5
SEMPENTY
В этом случае речь не о красоте, а о разгуле бандеровцев которых давно пора ставить на место.
РАЗГЕЛЬДЯЙ    27.12.2019, 15:34
Оценка:  -2
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Сколько живу, ни одного живого бандеровца не видел.
Националистов видел, бандеровцев нет.
Напридумывали всякие страсти мордасти.))))
farfalle    27.12.2019, 15:54
Оценка:  -2
farfalle
А ты пройди с флагом России по улице
Колишній-східняк    27.12.2019, 16:00
Оценка:  +1
Колишній-східняк
А с флагом Украины по улице где-нибудь в Волчехренске?
farfalle    27.12.2019, 16:01
Оценка:  -4
farfalle
Без проблем. В России над вами только поржут, как всегда
LERMI_    27.12.2019, 16:01
Оценка:  -1
LERMI_
в Києві чи Львові?
Колишній-східняк    27.12.2019, 16:05
Оценка:  0
Колишній-східняк
Может и так. Украина-то на Россию не нападала и их территории не отжимала.
farfalle    27.12.2019, 16:08
Оценка:  -1
farfalle
А зачем Украина тогда торгует с "агрессором"? Ваша природная хитpожопость?
Колишній-східняк    27.12.2019, 16:13
Оценка:  0
Колишній-східняк
Я с вами не торгую и с 2014-го ни с кем никаких связей не поддерживаю за исключением родственников, и то не совсем упоротыми.
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