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На Донетчине мужчина расстрелял соседей и покончил с собой

Комментариев: 1
Ссора возникла на фоне бытового конфликта. Мужчина застрелил своих товарищей, а затем покончил жизнь самоубийством.
Мужчина расстрелял соседей из ружья
Мужчина расстрелял соседей из ружья
Facebook.com/UA.KyivPolice
В Донецкой области в городе Северск мужчина застрелил из охотничьего ружья троих соседей, после чего покончил жизнь самоубийством, пишет пресс-центр Нацполиции в пятницу, 27 декабря.

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Предварительно установлено, что причиной трагедии стал бытовой конфликт. Мужчина расправился с соседями около своего двора.

Полиции об инциденте сообщила местная жительница, которая услышала выстрелы.
 
К 35-летнему мужчине пришли владельцы соседних домов. Во время конфликта хозяин открыл огонь из ружья. Трое мужчин 52, 56 и 60 лет получили смертельные ранения. Тогда стрелок из того же оружия выстрелил в себя и скончался. 

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Открыто уголовное производство статье об умышленном убийстве (ч.2 статьи 115 УК Украины).

 
Еще сообщалось, что в Николаеве таксист выстрелил в пассажира из-за замечания. Мужчину госпитализировали.

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Теги: стрельба, полиция, жертвы, Донецкая область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Вшивая_Вышиванка    27.12.2019, 15:53
Оценка:  -2
Вшивая_Вышиванка
Молодчинка, как-то всё коротко и по геройски всё оформил
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