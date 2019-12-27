На Донетчине мужчина расстрелял соседей и покончил с собой
Ссора возникла на фоне бытового конфликта. Мужчина застрелил своих товарищей, а затем покончил жизнь самоубийством.
В Донецкой области в городе Северск мужчина застрелил из охотничьего ружья троих соседей, после чего покончил жизнь самоубийством, пишет пресс-центр Нацполиции в пятницу, 27 декабря.
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Предварительно установлено, что причиной трагедии стал бытовой конфликт. Мужчина расправился с соседями около своего двора.
Полиции об инциденте сообщила местная жительница, которая услышала выстрелы.
К 35-летнему мужчине пришли владельцы соседних домов. Во время конфликта хозяин открыл огонь из ружья. Трое мужчин 52, 56 и 60 лет получили смертельные ранения. Тогда стрелок из того же оружия выстрелил в себя и скончался.
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Открыто уголовное производство статье об умышленном убийстве (ч.2 статьи 115 УК Украины).
Напомним, недавно в Киеве на Гидропарке возле кафе Очеретяный кот произошла стрельба. Скончался мужчина.
Еще сообщалось, что в Николаеве таксист выстрелил в пассажира из-за замечания. Мужчину госпитализировали.
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