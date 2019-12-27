На Донетчине мужчина расстрелял соседей и покончил с собой

Предварительно установлено, что причиной трагедии стал бытовой конфликт. Мужчина расправился с соседями около своего двора.

Полиции об инциденте сообщила местная жительница, которая услышала выстрелы.

К 35-летнему мужчине пришли владельцы соседних домов. Во время конфликта хозяин открыл огонь из ружья. Трое мужчин 52, 56 и 60 лет получили смертельные ранения. Тогда стрелок из того же оружия выстрелил в себя и скончался.

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Открыто уголовное производство статье об умышленном убийстве (ч.2 статьи 115 УК Украины).