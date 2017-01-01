НАБУ и СБУ начали обыски в Администрации морских портов Украины

НАБУ и СБУ начали проводить совместные обыски в Администрации морских портов Украины.

В Администрации морских портов Украины детективы НАБУ и правоохранители СБУ начали проводить обыски. Об этом сообщает НАБУ на своей странице в Facebook.

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“Детективы НАБУ вместе со Службой безопасности Украины осуществляют ряд обысков в помещениях ГП “Администрация морских портов Украины“, его филиалах и по месту жительства должностных лиц “АМПУ“ в Киеве, Одессе и Одесской обл.“, - говорится в сообщении

Как сообщается, следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования возможных злоупотреблений должностными лица “АМПУ“ при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры, в частности предоставление противоправных преференций иностранной компании.

Предварительная правовая квалификация - ч.2 ст. 364 УК Украины. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с весны 2019 года по материалам СБУ.

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