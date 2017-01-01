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Под Киевом пенсионер из-за ревности зарезал супругу

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65-летний мужчина убил свою 56-летнюю жену из-за ревности.
В Ржищеве мужчина зарезал свою жену из-за ревности
В Ржищеве мужчина зарезал свою жену из-за ревности
kv.npu.gov.ua

26 декабря, в Ржищеве под Киевом, 65-летний мужчина нанес смертельное ножевое ранение своей 56-летней супруге. Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Киевской области. 

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Сообщается, что пара распивала у себя дома алкогольные напитки. Во время застолья у них произошел конфликт на почве ревности супруга. Мужчина схватил нож и нанес своей жене несколько ударов.

Соседи вызвали полицейских и скорую, однако врачи не смогли спасти женщину.

Правоохранители задержали мужчину. Открыто уголовное производство по статье 121, часть 2 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, под Одессой отец зарезал сына и выкинул тело в мусор.

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Теги: Ржищев, ревность, убийство
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