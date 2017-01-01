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Глава МИД Пристайко отреагировал на авиакатастрофу в Казахстане

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Вадим Пристайко выразил соболезнования семьям и родственникам погибших в авиакатастрофе в Казахстане.
Глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко
Глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко
facebook.com/UkraineMFA

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил глубокие соболезнования семьям и родственникам погибших в авиакатастрофе в Казахстане 27 декабря. Об этом он написал у себя Twitter

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“С глубокой скорбью узнал о многочисленных жертвах катастрофы пассажирского самолета в Казахстане. Мои искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем раненым“, - написал Пристайко.

Скриншот
Скриншот
twitter.com/VPrystaiko

Напомним, ранее крушение самолета в Казахстане: В больнице двое украинцев

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Теги: Пристайко, Авиакатастрофа, Казахстан
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