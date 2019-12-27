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Вооруженные люди избили посетителей ресторана: Опубликовано видео

Комментариев: 5
Побоище произошло в ресторане в Мукачево.
В Мукачево неизвестные избили посетителей ресторана
В Мукачево неизвестные избили посетителей ресторана
скриншот

26 декабря, в Мукачево, вооруженные палками молодые люди ворвалась в местный ресторан и принялись избивать посетителей. Видео нападения опубликовали местные журналисты. 

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Одетые в черную одежду молодые люди вошли в ресторан и начали бить посетителей, которые ужинали за разными столиками. После нападения молодые люди сразу покинули заведение.

В полиции сообщили, что не получали заявлений по данному инциденту. 



Напомним, в Одессе пьяный мужчина громил припаркованные автомобили.

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Теги: Мукачево, ресторан, нападение, драка
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Комментариев (5)
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SEMPENTY    27.12.2019, 17:10
Оценка:  +5
SEMPENTY
А что, некому их найти и посадить? куда катится страна?
Потому_что    27.12.2019, 16:57
Оценка:  0
Потому_что
Что творится в Украине?! лихие 90 отдыхают, а послушаешь Авакова все нормально, страшно жить стало, я понимаю теперь почему люди тикают в другие страны.
Ira0956    27.12.2019, 16:52
Оценка:  -1
Ira0956
Сейчас Украина это некий конгломерат хуторов, воинствующая банда селюков, которым наконец-то удалось взять в руки бразды правления государством .
Ira0956    27.12.2019, 16:52
Оценка:  +2
Ira0956
А вы правда европейцы?
Rikstal    27.12.2019, 16:49
Оценка:  -1
Rikstal
мадьяры рускомирные ?
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