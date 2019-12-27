Вооруженные люди избили посетителей ресторана: Опубликовано видео

Побоище произошло в ресторане в Мукачево.

26 декабря, в Мукачево, вооруженные палками молодые люди ворвалась в местный ресторан и принялись избивать посетителей. Видео нападения опубликовали местные журналисты.

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Одетые в черную одежду молодые люди вошли в ресторан и начали бить посетителей, которые ужинали за разными столиками. После нападения молодые люди сразу покинули заведение.



В полиции сообщили, что не получали заявлений по данному инциденту.





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