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Минцифры хочет расшатывать экономику РФ, переманивая бизнес в Украину

Комментариев: 7
Иностранцам хотят предоставлять "электронное гражданство" для ведения бизнеса.
Михаил Федоров
Михаил Федоров
Михаил Федоров / Фейсбук

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Для иностранных компаний модель электронного гражданства может создать удобный рынок для ведения бизнеса за счет оптимизации налогов. Об этом в интервью “НВ“ заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Для нас будет большой честью, если российские предприниматели захотят вести здесь бизнес и открывать свои компании, - сказал он.

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На вопрос как будет возможно подобное с учетом войны, развязанной Россией на востоке Украины, министр ответил:

Так это же расшатывание их экономики изнутри. Что может быть хуже, если самые талантливые российские айтишники будут открывать свои компании здесь и платить налоги в украинскую казну? – отметил он.

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Федоров также уверен в отсутствии рисков того, что российские предприниматели могут создать здесь свои центры влияния.

Ну это же не полноценное гражданство, а резидентство, и в нем я ничего плохо не вижу, - объяснил министр.

Напомним, Министерство цифровой трансформации открыло строительный реестр Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины. К своему посту на Facebook министр Федоров прикрепил скриншот, иллюстрирующий “ужасы“, творившиеся в реестре.

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Теги: Минцифры, Федоров, Россия, бизнес
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Комментариев (7)
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VSHIVANKA    27.12.2019, 17:11
Оценка:  +1
VSHIVANKA
САМОЕ НИЩЕЕ НЕДОРАЗУМЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРОПЫ , КОТОРОЕ ШАСТАЕТ ПО МИРУ С ПРОТЯНУТОЙ РУКОЙ , ПО УШИ В ДОЛГАХ , НЕ ИМЕЮЩЕЕ НИЧЕГО СВОЕГО КРОМЕ ГРЯЗИ ПОД НОГТЯМИ И ПЕРИОДИЧЕСКИ МЕНЯЮЩИХСЯ ХОЗЯЕВ , СДЕЛАВШЕЕ ЗА ПАКЕТ ПЕЧЕНЬЯ НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ ГОСПЕРЕВОРОТ, БУДЕТ РАСШАТЫВАТЬ ЭКОНОМИКУ РОССИИ ?!
srh_fever    27.12.2019, 17:00
Оценка:  +1
srh_fever
электронное гражданство не освобождоет от уплаты налогов в своей стране , дает только как бы место под опой законно сидеть и заниматься этим в другой стране и еще плптить за это , простите это не Бали чтобы делать это в Украине
Антибес    27.12.2019, 16:50
Оценка:  0
Антибес
Рассмешили!)))))
Ira0956    27.12.2019, 16:49
Оценка:  +1
Ira0956
Сейчас Украина это некий конгломерат хуторов, воинствующая банда селюков, которым наконец-то удалось взять в руки бразды правления государством .
srh_fever    27.12.2019, 16:48
Оценка:  +4
srh_fever
какой умный , как будто до него никто это не придумал, расскажи еще про стену , гиперлуп и прочее
ПАТРИОТ    27.12.2019, 16:43
Оценка:  0
ПАТРИОТ
Чтобы привлечь бизнес, надо сначала всех нациков привлечь к уголовной ответственности, чтобы бизнес видел, что, к примеру, Житомирскую кондитерскую фабрику нельзя отбирать, даже если за спиной стоит Пашинский, что Криворожсталь не могут отнять у владельца и перепродать индусу и прочее.
Rikstal    27.12.2019, 17:34
Оценка:  0
Rikstal
есть бизнес нормальных креативных бизнесменов, а есть бизнес проходимцев и жуликов. О каком ты бизнесе печешься , Патриот непонятно_какой_страны?
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