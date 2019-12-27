Минцифры хочет расшатывать экономику РФ, переманивая бизнес в Украину

Иностранцам хотят предоставлять "электронное гражданство" для ведения бизнеса.

Читай также: Технический директор страны: в Украине появится новая должность

Для иностранных компаний модель электронного гражданства может создать удобный рынок для ведения бизнеса за счет оптимизации налогов. Об этом в интервью “НВ“ заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Для нас будет большой честью, если российские предприниматели захотят вести здесь бизнес и открывать свои компании, - сказал он.

Читай также: Зеленский стал лидером Яндекс-запросов россиян

На вопрос как будет возможно подобное с учетом войны, развязанной Россией на востоке Украины, министр ответил:

Так это же расшатывание их экономики изнутри. Что может быть хуже, если самые талантливые российские айтишники будут открывать свои компании здесь и платить налоги в украинскую казну? – отметил он.

Читай также: Электронные водительские права запускают в тестовом режиме

Федоров также уверен в отсутствии рисков того, что российские предприниматели могут создать здесь свои центры влияния.

Ну это же не полноценное гражданство, а резидентство, и в нем я ничего плохо не вижу, - объяснил министр.

Напомним, Министерство цифровой трансформации открыло строительный реестр Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины. К своему посту на Facebook министр Федоров прикрепил скриншот, иллюстрирующий “ужасы“, творившиеся в реестре.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.