У Порошенко потребовали возбудить уголовное дело против уволенного главы ГБР

Европейская солидарность потребовала возбудить уголовное дело против уволенного главы ГБР Романа Трубы.

Уголовное дело против экс-главы ГБР Романа Трубы, который был уволен 27 декабря с должности, требует возбудить партия Петра Порошенко “Европейская солидарность“. Об этом говорится на официальном сайте ЕС.

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ЕС настаивают, что уголовное преследование со стороны Генпрокуратуры должно коснуться не только экс-директора ГБР, но и фигурантов так называемых “пленок Трубы“, которые используются для политических расправ над оппозицией.

Наказание за системное нарушение законов и Конституции должна заключаться не только в освобождении руководителя ГБР, но и в уголовной ответственности, которую должен понести он, а также другие фигуранты, присутствующие на пленках Трубы, - говорится в сообщении.

Также, в ЕС отметили, что увольнение Трубы произошло с нарушениями норм Конституции. Согласно решению Конституционного суда от 16 декабря 2019 года, президент не имеет права назначать руководство ГБР, поскольку “подчинение НАБУ и ГБР президенту через назначение и увольнение руководителей создает угрозу независимости этих органов.

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“Партия “Европейская Солидарность“ отмечает недопустимость нарушения Конституции и призывает Владимира Зеленского и парламентское большинство перед осуществлением дальнейших кадровых изменений в ГБР привести законодательство, регулирующее его деятельность, в соответствие с Конституцией“, - написала Европейская Солидарность.

Напомним, ранее у Порошенко рассказали, как бы прошел саммит в Париже, останься он президентом.

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