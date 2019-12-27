Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

У Порошенко потребовали возбудить уголовное дело против уволенного главы ГБР

Комментариев: 2
Европейская солидарность потребовала возбудить уголовное дело против уволенного главы ГБР Романа Трубы.
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко
EPA/UPG

Уголовное дело против экс-главы ГБР Романа Трубы, который был уволен 27 декабря с должности, требует возбудить партия Петра Порошенко “Европейская солидарность“. Об этом говорится на официальном сайте ЕС. 

Читай также: В ГБР показали, что нашли в офисе Евросолидарности

ЕС настаивают, что уголовное преследование со стороны Генпрокуратуры должно коснуться не только экс-директора ГБР, но и фигурантов так называемых “пленок Трубы“, которые используются для политических расправ над оппозицией.

Наказание за системное нарушение законов и Конституции должна заключаться не только в освобождении руководителя ГБР, но и в уголовной ответственности, которую должен понести он, а также другие фигуранты, присутствующие на пленках Трубы, - говорится в сообщении.

Также, в ЕС отметили, что увольнение Трубы произошло с нарушениями норм Конституции. Согласно решению Конституционного суда от 16 декабря 2019 года, президент не имеет права назначать руководство ГБР, поскольку “подчинение НАБУ и ГБР президенту через назначение и увольнение руководителей создает угрозу независимости этих органов. 

Читай также: “Идем ленинским путем?”: В “ЕС” осудили обыски на канале “Думская”

“Партия “Европейская Солидарность“ отмечает недопустимость нарушения Конституции и призывает Владимира Зеленского и парламентское большинство перед осуществлением дальнейших кадровых изменений в ГБР привести законодательство, регулирующее его деятельность, в соответствие с Конституцией“, - написала Европейская Солидарность.

Напомним, ранее у Порошенко рассказали, как бы прошел саммит в Париже, останься он президентом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Порошенко, Европейская солидарность, ГБР
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Антибес    27.12.2019, 17:43
Оценка:  0
Антибес
Лучше вы пидopы возбудите друг-друга"по-европейски,сол идарно"!)))))
ПАТРИОТ    27.12.2019, 17:38
Оценка:  -2
ПАТРИОТ
Разве Трубу на должность не Вальцман ставил?
Сам поставил чела к кормушке, 5 лет молчал позволял заниматься своими делами, а когда самого отправили в петушиный угол обиженных в парламенте, начал качать права?
Нет, Вальцман, ты сначала объясни почему 5 лет нарушал законы и не продал свои бизнесы!
Л_о_л_а    27.12.2019, 17:37
Оценка:  -2
Л_о_л_а
почему этот свиноборонпром еще не сидит?
ПАТРИОТ    27.12.2019, 17:39
Оценка:  -2
ПАТРИОТ
Скрепя зубами, делится за 5 лет наворованным с Аваковым и Рябошапкой, поэтому пока не сидит.
Крым-Украина    27.12.2019, 17:11
Оценка:  +1
Крым-Украина
Слуги своих Воров и Бандитов судить не будут, а то Коззломордский и Боголюбов уже давно бы сидели в тюрьме
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь