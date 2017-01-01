Избитая в Одессе военнослужащая заявила, что ее запугивают

Рядовой Наталье Кулиш поступают угрозы.

Рядовая Наталья Кулиш, которую избили сослуживцы, заявила, что ей поступают угрозы. По словам женщины, сегодня утром к ней пришли сослуживцы и пытались зайти в ее квартиру.

Читай также: Избиение женщины-военнослужащей в Одессе: К делу подключили ГБР и НАБУ

Когда Наталья не пустила людей к себе домой, они позвонили хозяйке арендованной квартиры, в которой проживает Наталья. Мужчины расспрашивали ее и соседей о том, что им известно об избиении Натальи.



Кулиш вызвала полицию, но сослуживцы успели уйти до прибытия правоохранителей.



Женщина также заявила об угрозах со стороны неизвестных.



Напомним, солдата Наталью Кулиш дважды избили за то, что она вслух возмутилась тем, что командир части и его заместитель назначают себе премии в 200% от оклада, утверждают ее коллеги по работе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.