Суд отпустил обвиняемых в госизмене Мастикашеву и Каратая: Для обмена

Подозреваемые должны отправиться в ОРДЛО в рамках обмена пленными.

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Красногвардейский райсуд Днепра выпустил из-под стражи Дарью Мастикашеву, подозреваемую в государственной измене: ее готовят для обмена пленными с подконтрольными РФ квази-республиками Донбасса, пишет hromadske со ссылкой на ее адвоката Валентина Рыбина.

Также из-под стражи освобожден и другой подозреваемый, проходящей по тому же делу - Александр Каратай.

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Мастикашеву и Каратая подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 28 (совершение преступления группой лиц), частью 1 статьи 111 (государственная измена), частью 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Им инкриминируют действия, направленные “в ущерб суверенитету и информационной безопасности Украины“, а именно то, что в 2017 году они организовали выезд в Россию бывших украинских военных, участников боевых действий на Донбассе, под предлогом работы на строительных объектах. Как считает обвинение, в России бывшие бойцы должны были использоваться в диверсиях, срежиссированных российскими спецслужбами.

Напомним, РФ внесла в список на обмен обвиняемых в харьковском теракте. Прокуратура просит суд отпустить их для участия в обмене.

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