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11 пророссийских заключенных из Одесского СИЗО увезли на обмен

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Заключенных готовят к масштабному обмену.
11 заключенных из Одесского СИЗО вывезли на обмен
11 заключенных из Одесского СИЗО вывезли на обмен
depositphotos

Утром, 27 декабря, сотрудники Службы безопасности Украины вывезли из Одесского следственного изолятора 11 человек, обвиняемых в антиукраинской деятельности. Об этом сообщают местные СМИ. 

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Известно, что среди освобожденных есть обвиняемый в подрыве здания СБУ Владимир Грубник, обвиняемый в теракте возле офиса проукраинских активистов в Одессе Александр Жигало, и другие люди, обвиняемые в терроризме и госизмене.

Всех освобожденных готовят к масштабному обмену пленными.

Напомним, суд отпустил обвиняемых в госизмене Мастикашеву и Каратая.

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Теги: СИЗО, Одесса, сепаратисты, обмен
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