11 пророссийских заключенных из Одесского СИЗО увезли на обмен
Заключенных готовят к масштабному обмену.
Утром, 27 декабря, сотрудники Службы безопасности Украины вывезли из Одесского следственного изолятора 11 человек, обвиняемых в антиукраинской деятельности. Об этом сообщают местные СМИ.
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Известно, что среди освобожденных есть обвиняемый в подрыве здания СБУ Владимир Грубник, обвиняемый в теракте возле офиса проукраинских активистов в Одессе Александр Жигало, и другие люди, обвиняемые в терроризме и госизмене.
Всех освобожденных готовят к масштабному обмену пленными.
Напомним, суд отпустил обвиняемых в госизмене Мастикашеву и Каратая.
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