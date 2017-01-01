11 пророссийских заключенных из Одесского СИЗО увезли на обмен

Заключенных готовят к масштабному обмену.

Утром, 27 декабря, сотрудники Службы безопасности Украины вывезли из Одесского следственного изолятора 11 человек, обвиняемых в антиукраинской деятельности. Об этом сообщают местные СМИ.

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Известно, что среди освобожденных есть обвиняемый в подрыве здания СБУ Владимир Грубник, обвиняемый в теракте возле офиса проукраинских активистов в Одессе Александр Жигало, и другие люди, обвиняемые в терроризме и госизмене.



Всех освобожденных готовят к масштабному обмену пленными.

Напомним, суд отпустил обвиняемых в госизмене Мастикашеву и Каратая.

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