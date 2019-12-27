"Это наши братья": В Крыму заговорили о прямом авиасообщении с Киевом
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Представители оккупационной администрации Крыма выступили за диалог о возобновлении авиасообщения между Киевом и Симферополем. С таким заявлением выступил “глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета“ оккупированного полуострова Юрий Гемпель, пишут российские СМИ.
Сегодня надо перейти от жесткой риторики к диалогу, партнерским отношениям. Я думаю, что самолеты должны летать в любом случае из Киева в Симферополь, из Симферополя в Киев, также и в другие города и столицы стран СНГ. Я думаю, это пойдет на пользу, прежде всего, самим украинским политикам, - сказал Гемпель.
Гемпель отметил, что, по его мнению, подавляющее большинство граждан Украины - “это наши братья“.
Напомним, Украина впервые взыскала штраф за полет над оккупированным Крымом. К финансовой ответственности привлекли иностранную авиакомпанию, которая нарушила воздушное пространство в пределах аннексированного полуострова.
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