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"Это наши братья": В Крыму заговорили о прямом авиасообщении с Киевом

Комментариев: 2
Оккупационные власти Крыма предлагают возобновить полеты между полуостровом и основной частью Украины.
В Крыму заговорили о прямом авиасообщении с Киевом
В Крыму заговорили о прямом авиасообщении с Киевом
depositphotos.comy

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Представители оккупационной администрации Крыма выступили за диалог о возобновлении авиасообщения между Киевом и Симферополем. С таким заявлением выступил “глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета“ оккупированного полуострова Юрий Гемпель, пишут российские СМИ.

Сегодня надо перейти от жесткой риторики к диалогу, партнерским отношениям. Я думаю, что самолеты должны летать в любом случае из Киева в Симферополь, из Симферополя в Киев, также и в другие города и столицы стран СНГ. Я думаю, это пойдет на пользу, прежде всего, самим украинским политикам, - сказал Гемпель.

Гемпель отметил, что, по его мнению, подавляющее большинство граждан Украины - “это наши братья“.

Напомним, Украина впервые взыскала штраф за полет над оккупированным Крымом. К финансовой ответственности привлекли иностранную авиакомпанию, которая нарушила воздушное пространство в пределах аннексированного полуострова.

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Теги: Крым, авиасообщение, Киев, Симферополь
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Комментариев (2)
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Антибес    27.12.2019, 17:36
Оценка:  -3
Антибес
Правильное решение!Поддерживаю!
navigator2    27.12.2019, 17:24
Оценка:  -2
navigator2
щта? мишибратья? дедиваивали?
йдіть на х....,ЙЙЙЙЙ!
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